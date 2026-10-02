Una luz roja podía interrumpir la preparación de cualquier tortilla en la primera gala de beneficios de MasterChef Celebrity. Los famosos cocinaron pendientes de los semáforos instalados en el estudio durante la emisión del jueves 1 de octubre. Al terminar, el jurado debía repartir las primeras medallas de la temporada y decidir quién se llevaría el delantal negro.

La consigna permitía avanzar con la receta hasta que cambiara la señal. Si el semáforo estaba en rojo, los participantes de MasterChef Celebrity tenían que dejar de cocinar mientras durara esa luz; cuando pasaba a amarillo, debían retirar las preparaciones del fuego. Cada pausa alteraba el tiempo disponible para trabajar en las tortillas, de modo que atender a las luces era parte de la prueba.

Una vez terminados los platos, quedaron abiertas dos decisiones. Cinco participantes aspiraban a las medallas por sus preparaciones, mientras que el delantal negro se definiría entre Edith Hermida y Nazareno Casero. Damián Betular tendría que comunicar quién iría a la primera gala de eliminación. Antes, Germán Martitegui anunciaría los premios que otorgarían beneficios para la semana siguiente.

El jurado había destacado las tortillas de Elizabeth Vernaci, Karina Mazzocco, Josefina Ansa, Hernán Coronel y Sebastián Presta. Solo dos de ellos recibirían una medalla: una plateada y otra dorada. Estar entre los mejores platos de la noche, por lo tanto, todavía no les aseguraba un beneficio. Faltaba conocer cómo se repartirían las distinciones entre los cinco seleccionados.

Las primeras medallas de MasterChef Celebrity

La medalla plateada fue para Hernán Coronel por sus tortillas de carne y queso. El líder de Mala Fama festejó la decisión con un baile y dedicó el premio a su familia: “Se la dedico a mi familia entera pero por sobre todo a mis nietas, que son más que mis nietas, son como mis hijas”. Su celebración abrió el reparto de reconocimientos de la temporada.

Después llegó el turno de Sebastián Presta, que había preparado tortillas de carne y vegetales. Martitegui lo describió como un “cocinero intuitivo” y le entregó la primera medalla dorada de esta edición. “Se la dedico a mis hijastres que me están mirando”, dijo el actor y comediante, antes de acomodar el premio sobre su delantal, del lado del corazón.

Quedaba pendiente el fallo de Betular. Entre los platos de Hermida y Casero, el jurado consideró menos logrado el de Nazareno, que recibió el delantal negro y deberá cocinar en la primera gala de eliminación. Así, Hernán Coronel y Sebastián Presta terminaron la noche con beneficios para la próxima semana, mientras Nazareno Casero tendrá que defender su lugar en MasterChef Celebrity.