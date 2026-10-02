Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, apareció caminando por los pasillos de la Clínica Trinidad en un video que su padre compartió durante la internación. El periodista explicó que la familia había advertido un cambio en el estado habitual del chico, aunque no reveló qué causó su ingreso al sanatorio de Palermo.

La decisión de internarlo se tomó el lunes 28 de septiembre, según contó Luis Ventura en una publicación dirigida a sus seguidores. El conductor describió qué fue lo que encendió la alarma en su casa: “Un toro que no afloja... El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad... Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”.

El mensaje no detalla qué síntomas observaron ni señala una enfermedad concreta. Ventura sí contó que los profesionales le realizaron estudios de laboratorio y que los valores detectados evolucionaron favorablemente: “Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron y el doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer”.

Cómo se encuentra Antoñito tras la internación

La normalización de esos valores fue el dato con el que Luis Ventura buscó llevar tranquilidad. Su publicación distingue el cambio que preocupó a la familia de lo que mostraron después los controles médicos. Más allá de esa evolución, el periodista no precisó cuál fue el problema de salud que motivó la internación ni dio detalles sobre el seguimiento que necesita su hijo de 12 años.

Las imágenes elegidas para acompañar la noticia mostraron a Antoñito recorriendo un pasillo de la clínica. Su padre decidió compartir cómo se lo veía durante esos días, además de contar lo que había ocurrido antes del ingreso. El video recibió mensajes de apoyo de personas que seguían de cerca la situación del hijo menor del periodista.

Luis Ventura volvió a dirigirse a quienes se habían comunicado con la familia y agradeció tanto la ayuda como la preocupación recibida. "Gracias a todos por su cariño... a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también... La vida sigue", escribió en otra publicación. El mensaje estuvo acompañado por una imagen sonriente de Antoñito.

La familia informó cuándo ingresó Antoñito, qué cambio los llevó a buscar atención médica y que los valores observados en los estudios se normalizaron. El video permitió verlo caminando dentro del sanatorio, pero Luis Ventura no comunicó la causa precisa de la internación ni una fecha de alta. Esas dos preguntas permanecen abiertas mientras el niño continúa bajo atención médica.