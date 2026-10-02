La primera gala de beneficios de MasterChef Celebrity puso a Telefe por delante de Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. Cerca de las 23, el reality marcaba 11 puntos y su rival había alcanzado un pico de 5,7 en un horario próximo. La ventaja era amplia, aunque el ciclo de cocina ya había dejado atrás su mejor marca de la noche.

Después de PopStars, MasterChef Celebrity registró 11,1 puntos a las 22:30. Quince minutos más tarde subió a 11,7 y lideraba la noche mientras se desarrollaba la gala de beneficios. Esa fue la cifra más alta informada para el programa. La pregunta era si lograría sostenerla, pero el siguiente corte mostró que el impulso inicial se había frenado.

A las 23, el rating bajó a 11 puntos: siete décimas menos que a las 22:45 y una décima por debajo de la marca de las 22:30. El reality había alcanzado su techo temprano y no conservó el crecimiento de los primeros quince minutos. Pese a esa caída, los registros difundidos lo mantenían por delante del ciclo de El Trece.

Cuánto midió Otro día perdido frente a MasterChef Celebrity

El pico de Otro día perdido fue de 5,7 puntos cerca de las 23. En esa franja, MasterChef Celebrity se encontraba alrededor de los 11, una diferencia que explica el liderazgo del programa de Telefe. Los cortes corresponden a horarios cercanos, aunque no se precisó que ambos números se hubieran medido exactamente en el mismo minuto.

Para las 23:30, el programa de Mario Pergolini había bajado a 5,1 puntos, seis décimas menos que en su mejor momento. No se informó una cifra de MasterChef para esa misma hora, por lo que el último registro de El Trece permite seguir la evolución de su audiencia, pero no establecer una nueva diferencia directa entre los dos ciclos.

La gala también tuvo seguimiento en YouTube. El react de MasterChef Celebrity en Streams Telefe registró un pico de 140 mil vistas en vivo, un dato del contenido digital que se mide de manera diferente al rating televisivo. En pantalla, el reality había llegado a 11,8 puntos; en el stream, el público acompañó la transmisión desde otra plataforma.

Así, la primera gala de beneficios dejó a MasterChef al frente de la competencia en los horarios informados, incluso después de retroceder desde su pico. Otro día perdido también bajó tras alcanzar su mejor marca cerca de las 23.