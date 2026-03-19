El fenómeno alrededor de El Indio Solari volvió a quedar en evidencia tras el anuncio de una nueva función de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la Patagonia. Luego de que se agotaran en tiempo récord las entradas para el show previsto en Comodoro Rivadavia, se confirmó una segunda presentación que incrementó aún más la expectativa.

La primera fecha, programada para el 6 de junio en el Predio Ferial, generó una verdadera revolución entre los fanáticos. En cuestión de días, los tickets desaparecieron, dejando en claro que el fervor por la histórica obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sigue intacto pese al paso del tiempo.

Ante este escenario, la banda decidió sumar un nuevo recital para el 7 de junio. La noticia fue comunicada a través de los canales oficiales y rápidamente se viralizó entre los seguidores, que celebraron la posibilidad de conseguir una segunda oportunidad para ver el espectáculo.

El regreso de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado al sur argentino tiene un valor simbólico especial, ya que se trata de una región que nunca había sido visitada por el universo ricotero. Ni siquiera en la etapa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se habían concretado presentaciones en esa zona.

Como ocurre desde hace años, El Indio Solari no estará presente físicamente en el escenario debido a sus problemas de salud. Sin embargo, su participación se mantiene a través de recursos audiovisuales y grabaciones, lo que permite sostener el espíritu del proyecto.

En cuanto a la venta de entradas, se informó que habrá una preventa online con beneficios, seguida de la comercialización en distintos puntos físicos de la Patagonia y también en Buenos Aires. La organización confirmó facilidades de pago con tarjetas, lo que también impulsó la alta demanda.

El anuncio de la segunda fecha también sirvió para desactivar rumores recientes sobre la salud del artista. En los últimos días, habían circulado versiones alarmantes que fueron desmentidas por su entorno cercano, llevando tranquilidad a los seguidores.

De hecho, el propio El Indio Solari se encargó de mostrarse activo en su estudio, donde compartió imágenes que reforzaron la calma entre sus fans. Así, mientras crece la expectativa por los shows, el vínculo con su público sigue tan fuerte como siempre.