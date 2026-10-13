La cocción de las carnes y el equilibrio de los sabores fueron determinantes en la gala prehistórica de MasterChef Celebrity del lunes 12 de octubre. Ocho participantes presentaron platos libres con recursos e ingredientes limitados, y las devoluciones del jurado definieron quiénes pudieron subir al balcón y quiénes recibieron el delantal gris.

Los delantales grises de la gala prehistórica

Los delantales grises quedaron para Lizy Tagliani, La China Ansa, Sebastián Presta y Mike Amigorena. Sus preparaciones tuvieron dificultades que les impidieron integrar el grupo que avanzó a la noche de beneficios. Cada uno llegó a la evaluación con una propuesta diferente, pero las observaciones sobre sus platos terminaron dejándolos comprometidos para las próximas instancias del concurso.

En el caso de Lizy, el tiempo fue una dificultad concreta: preparó un guiso rústico cuya carne quedó dura. La China, en tanto, presentó un ave de caza que terminó seca. Las devoluciones señalaron problemas de cocción en dos preparaciones distintas y pesaron en el resultado de ambas participantes al momento de definir los delantales.

Presta llevó brochetas de carne salvaje, aunque el jurado encontró falta de condimento y sabor. Amigorena eligió una fruta asada rellena, una propuesta cuya combinación de sabores no convenció. Así, en sus evaluaciones el foco estuvo en el gusto de las preparaciones, con observaciones diferentes de las que habían recibido sus compañeras por el estado de las carnes.

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity

El grupo que se salvó en MasterChef Celebrity lo integraron Pablo Giralt, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Hernán “Mala Fama” Coronel y Grego Rossello. Giralt presentó un ojo de bife sellado a la piedra, acompañado por vegetales ahumados al rescoldo. Vernaci llevó una codorniz rellena de frutos silvestres cocida en barro. Ambos consiguieron avanzar a la noche de beneficios.

Las otras dos preparaciones elegidas también estuvieron ligadas a la temática. Mala Fama cocinó un pescado entero asado a las brasas con hierbas salvajes, mientras que Grego preparó costillas de jabalí laqueadas con miel silvestre y raíces asadas. El jurado destacó esos platos junto a los de Giralt y Vernaci, y los cuatro subieron al balcón.

La prueba dejó a la vista cuánto podía influir una dificultad puntual en la evaluación de un plato completo. En MasterChef, la carne dura del guiso y el ave seca tuvieron consecuencias tan concretas como la falta de sabor de las brochetas. Con ingredientes y recursos acotados, resolver esas cuestiones fue decisivo para atravesar la consigna prehistórica.