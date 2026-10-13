La competencia por el rating volvió a enfrentar a MasterChef Celebrity con Otro Día Perdido este lunes 12 de octubre. El programa conducido por Wanda Nara llegaba a su primera emisión después de la eliminación de Paula Trápani, mientras el ciclo de Mario Pergolini buscaba sostener su audiencia en la misma franja.

El reality de Telefe comenzó la noche con 10,2 puntos. Era un arranque que ya lo ubicaba por delante de las otras propuestas de la televisión abierta, aunque todavía quedaba por ver cómo respondería el público a medida que avanzara el programa.

Cerca de las 23, MasterChef Celebrity alcanzó los 12,3 puntos, su marca más alta entre los datos informados para el lunes. Entre el comienzo y ese registro sumó 2,1 puntos, una suba que ensanchó la distancia con su competidor más cercano.

Cuánto midió MasterChef Celebrity frente a Mario Pergolini

En la medición en la que el reality llegó a 12,3, Otro Día Perdido marcó 5,1 puntos. La diferencia fue de 7,2 puntos a favor de MasterChef Celebrity. Se trata de la comparación de ese momento de la noche: los números difundidos no incluyen el promedio final de ambos programas.

El ciclo de Mario Pergolini quedó así en segundo lugar entre las propuestas mencionadas, con una cifra que, según el balance de la jornada, se mantuvo dentro de sus registros habituales. Su audiencia no alcanzó, sin embargo, para acercarse a Telefe cuando el programa de cocina tocó su pico.

Más atrás aparecieron BTV, con 2,0 puntos, y Bienvenidos a ganar, con 1,5. Se siente Argentina registró 0,4. Esa distribución muestra que la mayor parte de la competencia en la franja se concentró entre el reality y el programa de Pergolini, aunque con una ventaja amplia para el primero en el corte informado.

El dato central de la noche fue la evolución de MasterChef Celebrity: salió al aire con una medición de dos cifras y creció hasta superar los 12 puntos cerca de las 23. Después de la gala de eliminación del domingo, el programa conservó el primer puesto y volvió a sacar distancia en el horario central del lunes feriado.