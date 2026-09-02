Maggie Cullen se presentará por primera vez en Neuquén este sábado 5 de septiembre, con un concierto acústico en el Casino Magic, donde recorrerá canciones de sus discos Canciones del Viento y Décimas, además de interpretar composiciones del rock nacional y música latinoamericana.

La cantante y referente de la nueva generación del folklore argentino habló en el programa “Entretiempo” sobre su llegada a la provincia, su relación con la música y el recorrido que comenzó casi por casualidad en La Voz Argentina 2021.

Cullen contó que durante la pandemia se anotó en el programa “para jugar” y terminó descubriendo una vocación profesional. Desde entonces compartió escenarios y proyectos con artistas como Abel Pintos, León Gieco, Lito Vitale, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi, además de presentarse en escenarios de gran convocatoria.

Maggie Cullen llega por primera vez a Neuquén

La llegada a Neuquén representa un momento especial para Maggie Cullen. Según contó durante la entrevista con “Entretiempo”, desde hace tiempo recibe mensajes de personas de la provincia que le preguntan cuándo llegará al sur.

Ahora esa espera terminará. La artista ofrecerá un único concierto acústico este sábado 5 de septiembre a las 21:30 en Casino Magic, en una presentación que buscará generar una conexión cercana con el público.

“Quiero estar cerca de la gente”, explicó Cullen al referirse al espíritu de la gira que actualmente realiza por distintas provincias.

La propuesta no estará centrada únicamente en cantar. La artista adelantó que también contará la historia detrás de algunas canciones, con la intención de que el público pueda conocerla desde un lugar más íntimo.

Del folklore familiar a una carrera profesional

La relación de Cullen con la música comenzó mucho antes de que imaginara convertirla en una profesión.

La cantante contó que creció entre peñas, guitarreadas y festivales, en una familia donde sus padres disfrutaban de la música aunque nunca se dedicaron profesionalmente a ella.

En su casa escuchaba a figuras fundamentales de la música argentina como Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Fito Páez y Charly García.

También compartió la vocación con sus tres hermanas. Las cuatro cantan y una de ellas, además, estudia producción musical.

Durante su infancia y adolescencia, Cullen participó de los tradicionales actos escolares del 25 de Mayo y el 9 de Julio, además de frecuentar peñas y espacios donde se tocaba música en vivo.

Con el tiempo, ese ambiente terminó convirtiéndose en una elección personal.

La Voz Argentina cambió el rumbo de su vida

Uno de los momentos decisivos de su trayectoria ocurrió en 2021, cuando decidió presentarse en La Voz Argentina.

La participación no formaba parte de un proyecto profesional previamente definido. Cullen explicó que se anotó durante la pandemia casi como un juego, porque consideraba que no tenía demasiado que perder.

Pero la experiencia terminó modificando sus planes.

“Ahí descubrí un caminito a recorrer, una vocación”, explicó durante la entrevista.

A partir de entonces comenzó una etapa de crecimiento acelerado. Pasó de cantar en peñas a compartir escenarios con algunos de los principales referentes de la música argentina.

Entre esos encuentros aparecieron Abel Pintos, León Gieco, Lito Vitale, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi.

También participó junto a Pintos y Pennisi en la Misa Criolla y comenzó a presentarse en escenarios cada vez más importantes.

El trabajo detrás del salto de las peñas a los grandes escenarios

Cullen reconoce que el respaldo de artistas consagrados fue importante para abrir algunas puertas, pero remarca que detrás de ese crecimiento hubo un proceso cotidiano de aprendizaje.

La artista explicó que tuvo que aprender sobre cuestiones que van mucho más allá de cantar: redes sociales, entrevistas, preparación de conciertos y construcción de una carrera artística.

En ese proceso también encontró nuevas herramientas de exposición y difusión de su música.

La trayectoria derivó posteriormente en la publicación de sus discos “Canciones del Viento” y “Décimas”, trabajos vinculados al folklore y a la música de raíz.

Décimas, además, terminó consolidándose como uno de los trabajos destacados de su carrera. En los Premios Gardel 2026, el álbum obtuvo el premio a Mejor Álbum Artista de Folklore.

Una artista joven que busca acercar el folklore a nuevas generaciones

Uno de los ejes de la conversación fue la relación entre el folklore y los públicos jóvenes.

Cullen considera que existe actualmente una nueva circulación de la música de raíz, especialmente a través de peñas y guitarreadas.

Ella misma continúa participando de esos espacios porque considera que allí encuentra una forma especialmente viva de acercarse al género.

Para la cantante, las peñas no son solamente lugares donde se escucha folklore: también funcionan como espacios donde se descubre repertorio, se comparte música y se construye comunidad.

“Es algo muy de los jóvenes también”, sostuvo al referirse a la vigencia del género.

Su objetivo es que las nuevas generaciones no perciban al folklore como una música exclusivamente asociada a generaciones anteriores, sino como una expresión cultural que también puede formar parte de sus propias experiencias.

Qué canciones interpretará Maggie Cullen en Neuquén

El concierto tendrá como punto de partida sus dos discos, “Canciones del Viento” y “Décimas”.

El repertorio incluirá además canciones propias, clásicos del folklore, rock nacional y música latinoamericana.

Cullen explicó que ella misma selecciona las canciones que interpreta. Algunas son composiciones propias y otras pertenecen al repertorio tradicional.

Uno de sus intereses, justamente, es recuperar canciones conocidas y también acercar al público otras obras menos difundidas.

La presentación tendrá además un momento especial dedicado a Rubén Rada, a quien Cullen adelantó que homenajeará durante el concierto.

El vínculo con la música neuquina

La visita también le permitirá profundizar su contacto con artistas de la región.

Cullen contó que recientemente compartió un encuentro con integrantes de la familia Berbel, una referencia histórica de la música popular neuquina.

La artista manifestó su interés por conocer más sobre la historia de la familia y visitar el museo relacionado con su trayectoria.

Ese vínculo puede convertirse en uno de los puntos más interesantes de su llegada a la provincia: no solamente se trata de una presentación artística, sino también de un acercamiento a la identidad musical neuquina.

La primera visita y la espera por la gastronomía patagónica

Durante la entrevista, Cullen también contó que ya recibió varias recomendaciones sobre qué probar durante su estadía.

Entre ellas apareció una de las comidas más representativas de la provincia: el chivito patagónico.

La cantante confirmó que no se irá inmediatamente después del recital y que permanecerá en Neuquén para conocer parte de la provincia y compartir actividades con referentes locales.

La entrevista completa