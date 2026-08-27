Maggie Cullen llega por primera vez a Neuquén con un show acústico que promete una noche inolvidable

Maggie Cullen llega por primera vez a Neuquén para presentar Décimas, su nuevo álbum, en un show acústico que tendrá lugar el sábado 5 de septiembre en Casino Magic. La propuesta invita a recorrer una obra en la que la cantora profundiza su faceta como compositora y continúa explorando distintas expresiones de la música popular argentina.

En este nuevo trabajo, Cullen incorpora varias canciones de su autoría, entre ellas “Décimas”, tema que da nombre al disco, y “Ay, carnaval”, el primer single de la producción. A la vez, el álbum recupera obras de algunos de los autores que fueron fundamentales en su formación artística, en una combinación entre creación propia y canciones de raíz.

La cantora profundiza su faceta como compositora con varias canciones propias en su nuevo trabajo.

Décimas continúa la línea que la artista había comenzado a desarrollar con Canciones del Viento, con una búsqueda enfocada en la música argentina y en la construcción de una identidad propia. Según explicó Cullen, las nuevas composiciones surgieron de la experimentación y de la búsqueda de una herramienta expresiva que le permitiera compartir letras vinculadas con sus sentimientos y con aquello que forma parte de nuestra identidad.

Durante 2026, la cantora recorrió algunos de los principales festivales de verano del país, entre ellos Jesús María, Cosquín, Laborde, Malargüe y Esquel, además de continuar con una gira por escenarios nacionales e internacionales para presentar “Décimas”. Su recorrido también incluye el reconocimiento obtenido en Jesús María, donde recibió una Mención de Honor 2025.

Maggie Cullen se presentará el sábado 5 de septiembre en Casino Magic con un show acústico

El encuentro con el público neuquino será el sábado 5 de septiembre en Casino Magic, en lo que será la primera presentación de Maggie Cullen en la provincia. Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Uno o en la boletería del Casino, para disfrutar de una noche acústica marcada por la música de raíz, las nuevas composiciones y la identidad artística de la cantora.