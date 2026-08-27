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Una noche a pura canto

Maggie Cullen llega por primera vez a Neuquén con un show acústico que promete una noche inolvidable

La cantora y compositora se presentará por primera vez en Neuquén con un espectáculo acústico. La artista llega para presentar su nuevo álbum, “Décimas”, una obra atravesada por la música de raíz. El disco incluye canciones propias y un repertorio de autores que marcaron su formación.
 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 15:35
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Maggie Cullen llega por primera vez a Neuquén para presentar su nuevo álbum “Décimas”.

Maggie Cullen llega por primera vez a Neuquén para presentar Décimas, su nuevo álbum, en un show acústico que tendrá lugar el sábado 5 de septiembre en Casino Magic. La propuesta invita a recorrer una obra en la que la cantora profundiza su faceta como compositora y continúa explorando distintas expresiones de la música popular argentina.

En este nuevo trabajo, Cullen incorpora varias canciones de su autoría, entre ellas “Décimas”, tema que da nombre al disco, y “Ay, carnaval”, el primer single de la producción. A la vez, el álbum recupera obras de algunos de los autores que fueron fundamentales en su formación artística, en una combinación entre creación propia y canciones de raíz.

La cantora profundiza su faceta como compositora con varias canciones propias en su nuevo trabajo.

Décimas continúa la línea que la artista había comenzado a desarrollar con Canciones del Viento, con una búsqueda enfocada en la música argentina y en la construcción de una identidad propia. Según explicó Cullen, las nuevas composiciones surgieron de la experimentación y de la búsqueda de una herramienta expresiva que le permitiera compartir letras vinculadas con sus sentimientos y con aquello que forma parte de nuestra identidad.

Durante 2026, la cantora recorrió algunos de los principales festivales de verano del país, entre ellos Jesús María, Cosquín, Laborde, Malargüe y Esquel, además de continuar con una gira por escenarios nacionales e internacionales para presentar “Décimas”. Su recorrido también incluye el reconocimiento obtenido en Jesús María, donde recibió una Mención de Honor 2025.

Maggie Cullen se presentará el sábado 5 de septiembre en Casino Magic con un show acústico

El encuentro con el público neuquino será el sábado 5 de septiembre en Casino Magic, en lo que será la primera presentación de Maggie Cullen en la provincia. Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Uno o en la boletería del Casino, para disfrutar de una noche acústica marcada por la música de raíz, las nuevas composiciones y la identidad artística de la cantora.

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