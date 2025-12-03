La joven referente del folklore argentino, Maggie Cullen habló sobre su recorrido artístico, su vínculo con la música de raíz y los desafíos de una carrera en crecimiento. Destacó la importancia de mantener la esencia del género y de conectar con nuevas generaciones a través de las redes. Presenta su nuevo disco "Décimas" y adelantó que uno de sus grandes deseos para 2026 es presentarse por primera vez en Neuquén.

Cullen en dialogó con el programa "Así Estamos" que se emite por Mitre Patagonia, contó que mantiene un profundo apego por el folklore desde muy pequeña, influenciada por músicas y músicos como Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Los Chalchaleros y Eita Rosa. También, aseguró que su respeto por las formas tradicionales surge de manera natural: “Creo que viene de lo que escuché y recibí en mi familia, y también de una elección personal. Me gusta ir a la raíz de cada género y explorar sus diferencias, porque ahí está la riqueza cultural”.

La intérprete, que a sus 25 años ya pasó por escenarios como Cosquín, Jesús María, Villa María y múltiples giras por el interior del país, destacó que el contacto directo con cada provincia y sus tradiciones profundiza su interés por el folklore. “Cuanto más lo conozco, más ganas tengo de estudiarlo y cantarlo”, expresó.

Sobre la proyección de su carrera, afirmó que no descarta explorar otros géneros en el futuro, aunque siempre desde un deseo genuino y no por una cuestión comercial. “Ojalá que si algún día cambio, sea por ganas de experimentar conmigo misma y no por buscar fama o dinero”. Cullen también habló de su presencia en redes sociales, que considera una herramienta para acercarse a nuevas generaciones y motivarlas a conectarse con la música. “Quiero que quien me ve en redes encuentre la misma Maggi en el escenario y en la calle. Si logro que alguien vuelva a agarrar la guitarra, para eso lo hago”, señaló.

La artista se encuentra presentando “Décimas”, su nuevo álbum de folklore y música de raíz latinoamericana, trabajado durante más de dos años y que incluye composiciones propias como la chacarera "La Sencilla". Antes de despedirse, reiteró su entusiasmo por llegar a la Patagonia: “Es uno de mis grandes objetivos para 2026 ir a cantar a Neuquén. Mucha gente me escribe y tengo muchas ganas de visitarlos”. Desde el programa, los conductores expresaron su intención de impulsar su llegada a la región, mientras Cullen dejó abierta la puerta a futuros diálogos y visitas: “Ojalá que podamos encontrarnos pronto”.

Mira la entrevista completa: