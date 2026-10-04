Una ubicación en la tribuna Sívori alta ofrecida, según las capturas difundidas, por $700.000 disparó una acusación contra Dora Caamaño, madre de Yanina Latorre. Natali Rodríguez la señaló por una presunta reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi en el Monumental. Caamaño respondió a la polémica, pero su explicación abrió nuevas preguntas sobre quién fijaba el precio.

Dora Caamaño rechazó que se tratara de una estafa. "Querida esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para la gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas", escribió. Su respuesta aludió al trabajo de un nieto para personas vinculadas a la AFA, sin identificar a quien tenía las localidades ni explicar su procedencia.

El episodio comenzó con un video de Natali Rodríguez. La influencer dijo que consultó por entradas después de ver una publicación atribuida al perfil de Caamaño y mostró capturas del intercambio. Allí aparece, según su relato, el ofrecimiento de un lugar en la Sívori alta por $700.000. Ese material llevó a la familia de Yanina Latorre a la discusión pública.

La Selección Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre en el estadio Monumental, en el partido de despedida de Messi. Las localidades de la venta oficial se agotaron y la alta demanda dio lugar a ofrecimientos por fuera de esos canales. En ese contexto, el monto que mostró Rodríguez concentró las críticas y convirtió una consulta por entradas en una polémica sobre su precio y origen.

Rodríguez también mencionó a un nieto de Dora Caamaño como parte de la supuesta operación. En su descargo, Caamaño habló de su nieto mayor, pero no aportó elementos para comprobar la relación laboral que describió con personas de la AFA. Las capturas difundidas tampoco permiten establecer si alguna entrada cambió de manos o quién era el titular de las localidades ofrecidas.

Yanina Latorre aparece mencionada en esta historia por su parentesco con Dora Caamaño. El material difundido apunta a su madre y a la respuesta que dio sobre el precio; no muestra a la conductora participando de la presunta venta. La acusación pública se apoya en las capturas exhibidas por Rodríguez, mientras que la explicación sobre el nieto y el valor de los tickets proviene de Caamaño.

A pocos días del homenaje a Messi, sigue sin aclararse de dónde saldrían esas entradas. Dora Caamaño sostuvo que el precio lo fijaba quien las tuviera, mientras Natali Rodríguez cuestionó que se ofreciera una ubicación por $700.000. El vínculo familiar con Yanina Latorre amplificó el caso, pero la existencia de una venta efectiva no quedó acreditada con lo difundido hasta ahora.