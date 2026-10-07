Antonela Roccuzzo encontró en los básicos una manera de sumar estilo a su presencia en el Monumental. El conjunto que eligió para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina combinó comodidad y sobriedad, con detalles que completaron una imagen acorde con una noche de homenajes y compañía familiar.

El cabello suelto y el maquillaje natural fueron dos de las claves de la propuesta. La rosarina llevó el pelo con movimiento y mantuvo una apariencia fresca en el rostro. La ausencia de joyas voluminosas acompañó esa elección: los detalles de belleza siguieron la misma línea sencilla que definió al conjunto.

Desde el palco, la empresaria compartió el encuentro ante Benín, disputado el martes 6 de octubre, con sus hijos y con Celia Cuccittini, la madre del capitán. Esa compañía le dio al look un contexto particular, el de una familia reunida para acompañar el cierre de una etapa. La ropa se integró a esa postal durante el homenaje en el estadio de Núñez.

Las claves del look de Antonela Roccuzzo

En una jornada prolongada, Antonela Roccuzzo eligió prendas de calce cómodo y texturas livianas. La velada incluyó espectáculos musicales, homenajes y saludos a los simpatizantes, además del partido. En ese escenario, la elección de prendas cómodas acompañó la duración del encuentro y sostuvo el aire cotidiano del conjunto durante una ocasión especial.

Las camisetas oficiales de la jornada también formaron parte de la postal familiar y aportaron una conexión directa con los colores de la Selección. La propuesta se integró a la estética albiceleste del estadio a través de elementos sutiles. Esa armonía visual reunió el estilo personal de la rosarina con el contexto del homenaje.

Los tonos sobrios y los cortes neutros ordenaron su elección. Su impronta urbana se apoyó en prendas esenciales, una combinación que mantuvo la coherencia entre la ropa, el peinado y el maquillaje. El resultado fue un estilo relajado y cuidado, en sintonía con su presencia como espectadora en el Monumental.

La imagen de Antonela Roccuzzo quedó ligada al acompañamiento de su familia en el último partido de Messi. Su aparición permitió mirar la despedida también desde el palco: allí, los detalles de una elección cotidiana de vestuario convivieron con un momento excepcional para el capitán y para quienes compartieron con él ese recorrido.