Las flores que Grego Rossello le llevó a Wanda Nara se convirtieron en un reclamo en plena cocina de MasterChef Celebrity. El influencer contó que había ido a verla a su casa y que ella no lo recibió, durante un intercambio en el que volvió a mostrarse interesado en una cita.

El recuerdo de aquella visita apareció mientras cocinaba: “Contale a la gente que me dejaste con flores debajo de tu casa, no me recibiste, me mandaste por servicio”. La conductora respondió con una advertencia y una observación sobre el regalo: “Bueno Grego, ¿vos te pensás que yo soy tan facilita? Que por un ramo de flores y un perfume tamaño 50 ml…”.

Sobre esa elección, Rossello quiso saber: “Pero era el que te gusta a vos, le pegué ¿o no?”. Ella reconoció el acierto, aunque cuestionó el tamaño: “Sí, pero tan chiquito. Dos splash me lo gasté”. La respuesta del participante mantuvo el tono del juego: “Pero si sigo te traigo otro… chiquito también”.

La propuesta de una cita en MasterChef

La charla había arrancado cuando Wanda Nara se acercó a su mesada y él la elogió: “Estás muy linda, Wanda. Lo digo de verdad. Es un chiste, juego todo pero realmente...”. Ella lanzó: “Ah, yo te iba a proponer una primera cita”. Grego Rossello respondió: “Me encantaría, no juegues conmigo porque sabes que me encantaría”. La conductora lo puso a prueba: “Pero me acabas de decir que era todo mentira”.

Una mayonesa con ajo llevó el intercambio hacia la posibilidad de un beso. Invitada a probarla, la presentadora explicó: “No la puedo probar porque mira si sale chape, con el olor que tiene esto, tiene un ajo impresionante”. Él preguntó: “¿Sale chape hoy?”. “Y no sé, con esa camiseta puede ser”, contestó ella por la remera de River que llevaba el influencer.

El tiempo para terminar el plato interrumpió el coqueteo: “Wanda me queda poco tiempo y voy a perder”, avisó él. “Encima que te estoy ofreciendo una cita, querés que me vaya”, reclamó la conductora. El participante explicó su apuro: “Pero si me voy no te veo más. Tengo que seguir para seguir viéndote todos los días”. Ella le dejó una sentencia: “Perdiste tu oportunidad”.

Detrás de cámara, Grego Rossello insistió: “Yo la vengo remando hace siglos, ahora se da la cita”. El coqueteo con Wanda Nara ya tenía antecedentes en vivo y en redes sociales. Esta vez, la cocina dejó expuesto un intento de conquista fuera del programa. Para él, seguir en competencia también significaba conservar la posibilidad de verla todos los días.