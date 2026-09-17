La última noche de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo una protagonista indiscutida: Solange Abraham. Después de más de seis meses y medio de competencia, la tucumana se consagró ganadora tras superar en la definición a la uruguaya "Yipio" Pintos, en una gala cargada de emoción y expectativa.

El reality de Telefe, conducido por Santiago del Moro, cerró una nueva temporada con una importante marca de audiencia. La gran final consiguió picos de 13,2 puntos de rating y se ubicó como el programa más visto de la noche, en una jornada que concentró la atención de los fanáticos del formato.

Desde el comienzo de la emisión, el ciclo logró posicionarse al frente de la competencia televisiva. En los primeros minutos de la gala, Gran Hermano llegó a los 12 puntos y tomó la posta que dejó el concurso de canto Popstars, que a las 22:48 registraba esa misma cifra.

Mientras tanto, Es mi sueño, la propuesta de El Trece, se mantenía bastante más abajo, con 7,5 puntos. La diferencia volvió a ampliarse pocos minutos después, cuando la definición del reality empezó a transitar sus momentos más importantes.

Pasadas las 22:50, apenas unos minutos después del saludo inicial de Santiago del Moro, el programa alcanzó los 12,8 puntos de rating. Para ese momento, la competencia ya tenía en pantalla a Otro día perdido, que comenzaba su emisión con una medición de 5,3 puntos.

La expectativa creció todavía más cuando llegó el anuncio definitivo. Poco después de las 23, Solange Abraham fue confirmada como la gran ganadora y se llevó el premio de 70 millones de pesos, además del trofeo de Payarols. En ese instante, la medición del ciclo se ubicó en 12,2 puntos.

¡Así fue la final de Gran Hermano!

Con la celebración ya instalada en el estudio de Martínez, el número comenzó a descender progresivamente. Cerca de las 23:45, Gran Hermano: Generación Dorada registraba 11 puntos, mientras que El Trece conseguía 5,9, manteniendo una distancia considerable entre ambas señales.

Sobre el cierre, a las 23:50, Telefe alcanzaba un promedio de 8,7 puntos frente a los 5,8 de El Trece. Así, la consagración de Solange Abraham marcó el final de una extensa edición de Gran Hermano, que volvió a quedar en el centro de la escena televisiva.