La exposición de su intimidad y la posibilidad de que sus hijos se encontraran con esas versiones llevaron a Camila Galante a intervenir directamente. Frente a los rumores sobre un supuesto acuerdo de pareja con Leandro Paredes, su reclamo apuntó tanto al contenido de lo que se estaba contando como a la responsabilidad de quien lo difundía.

Del otro lado, Santiago Riva Roy sostuvo su postura incluso después de recibir la desmentida. “Nada personal. Si él hace algo y mucha gente se entera, quien no te cuida a vos es él, no el periodismo”, respondió. Con esas palabras, el periodista rechazó que hubiera una motivación personal detrás de sus comentarios y mantuvo el enfrentamiento.

El intercambio se conoció en Bondi Live, donde el comunicador leyó el mensaje que le había enviado Camila Galante. Ese miércoles 16 de septiembre, había hablado de una presunta interna familiar que involucraba a Leandro Paredes. La respuesta de ella fue directa: “¿Qué problema tenés conmigo y con Leandro? ¿Pasó algo? La verdad que no sé de dónde sacás la información”.

Su cuestionamiento también abarcó las versiones sobre los vínculos del mediocampista fuera del matrimonio. “Él no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la Selección, como quisiste instalar varias veces”, expresó. De esa manera, negó que existieran los conflictos mencionados y le reprochó al periodista haber insistido anteriormente con esa interpretación de las relaciones del jugador.

Respecto de la supuesta relación abierta, Galante no dejó lugar a ambigüedades: “El acuerdo no existe, tengo hijos grandes, te pido que chequees”. La referencia a sus hijos agregó un motivo concreto a su pedido de verificación: las afirmaciones sobre la pareja podían llegarles a ellos. Su mensaje buscó frenar la difusión de una versión que rechazó expresamente.

La discusión sumó otro nombre cuando Riva Roy intentó respaldar sus dichos con una fuente a la que no identificó públicamente: “Me lo confirmó la mamá de un jugador que es verdad que a las mujeres de los otros futbolistas les molesta y piden que no se hagan más fiestas en lo de Fran Stoessel”. Esa afirmación quedó atribuida al periodista, quien la presentó como sustento de su información.

Así, el cruce dejó planteadas dos posiciones enfrentadas sobre la intimidad de Camila Galante y Leandro Paredes. Ella negó el supuesto pacto y los conflictos familiares; él mantuvo sus versiones. La mención de una fuente anónima no resolvió esa contradicción ni aportó, en el intercambio citado, elementos verificables para despejarla.