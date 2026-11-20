MasterChef Celebrity lideró la televisión abierta el jueves 19 de noviembre: a las 22:32, la gala de Telefe dedicada a la cocina árabe medía 11,1 puntos de rating. A esa misma hora, Es mi sueño registraba 5,8 puntos por El Trece y ocupaba el segundo lugar. El certamen conducido por Wanda Nara reunió casi el doble de audiencia que su rival más cercano.

Cuánto midió MasterChef Celebrity frente a los otros canales

La diferencia entre los dos primeros fue de 5,3 puntos. Más pareja estuvo la disputa por el tercer puesto: BTV, de América TV, consiguió 2,3 puntos, mientras que Bienvenidos a ganar, por El Nueve, quedó cuarto con 1,8. Apenas cinco décimas separaron a esos dos programas en el corte de las 22:32.

La ventaja de Telefe también se aprecia al sumar las mediciones de sus tres competidores. Entre Es mi sueño, BTV y Bienvenidos a ganar alcanzaron 9,9 puntos. Incluso con esa suma, quedaron 1,2 puntos por debajo de MasterChef Celebrity en el mismo minuto.

El reality venía de una semana con galas de distinto peso en la competencia. El martes 17 de noviembre había alcanzado un pico de 16,2 puntos en la gala de eliminación. El jueves, los 11,1 puntos correspondieron a una prueba en la que nueve famosos buscaban subir al balcón y ganarse el derecho a competir por las medallas.

Qué se cocinó en la gala del jueves 19 de noviembre

La consigna fue preparar falafel en pan pita, con vegetales y salsa de yogur, en una hora. “Es una comida fresca y llena de sabor que se come con las manos”, explicó Damián Betular. Los participantes recibieron la receta del pan y tuvieron acceso al mercado durante los 60 minutos: si les faltaba un ingrediente, podían volver a buscarlo. También contaron con los consejos del Turco Husaín, que había terminado cuarto en la temporada anterior.

De los nueve que cocinaron esa noche, Mike Amigorena fue el único que pudo consultar también la receta del falafel. Esa fue la ventaja que le dio la medalla de plata obtenida el domingo 15 de noviembre. Luck Ra, Marta Fort, Josefina “China” Ansa, Martín “Campi” Campilongo, Grego Rossello, Karina Mazzocco, Nazareno Casero y Pablo Migliore tuvieron que resolver esa parte del plato por su cuenta.