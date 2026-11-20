Nazareno Casero, Karina Mazzocco, Marta Fort y Josefina “China” Ansa subieron al balcón de MasterChef Celebrity tras la prueba de cocina del jueves 19 de noviembre por Telefe. Luck Ra, Martín “Campi” Campilongo, Pablo Migliore, Mike Amigorena y Grego Rossello recibieron el delantal gris y tendrán que volver a cocinar para evitar la gala de eliminación.

En la segunda jornada de la semana, los nueve participantes tuvieron 60 minutos para preparar falafel y servirlo en pan pita con vegetales y salsa de yogur. Al presentar el plato elegido para la noche dedicada a Medio Oriente, Damián Betular les dio una referencia que también debían tener en cuenta al armarlo: “Es una comida fresca y llena de sabor que se come con las manos”.

Los nueve tenían a mano la receta del pan y podían volver al mercado durante toda la hora de cocina. Mike Amigorena contaba, además, con una ventaja que había ganado el domingo 15 de noviembre: su medalla de plata le permitía consultar también la receta del falafel. Los otros ocho debían resolver esa parte del plato por su cuenta.

Claudio “Turco” Husain, cuarto en la temporada anterior, volvió al estudio para aconsejar a los participantes y se presentó como “un especialista en la salsa de yogurt”. Wanda Nara lo conocía de su paso por las cocinas y le contestó con una chicana: “Pasan las temporadas y vas a seguir siendo siempre el mismo chamuyero… ahora entiendo tu amistad con Grego y con Maxi López, se juntaron los tres”.

Quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron el delantal gris en MasterChef Celebrity

Con la elección de Nazareno Casero, Karina Mazzocco, Marta Fort y la China Ansa, quedaron definidos los ocho nombres para la gala de beneficios. Allí competirán por las medallas con los cuatro clasificados del miércoles 18 de noviembre: Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Julieta Poggio y Hernán “Mala Fama” Coronel, que habían conseguido su lugar en la prueba en duplas.

Para Mike Amigorena, la sorpresa fue pasar de la plata al delantal gris en cuestión de días. La segunda receta lo había ayudado a encarar el desafío, pero no le alcanzó para volver al balcón. Junto con Luck Ra, Campi, Migliore y Rossello, tendrá otra oportunidad de salvarse antes de que se defina quién abandona el programa.

En total, nueve participantes cocinarán en la noche de última chance. A los cinco del jueves se suman Elizabeth “La Negra” Vernaci, Pablo Giralt, Edith Hermida y Rocío Robles, que ya habían recibido el delantal gris el miércoles.