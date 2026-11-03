Los participantes de MasterChef Celebrity cocinaron bajo presión el lunes 2 de noviembre, con la eliminación como amenaza cercana. Mientras buscaban superar la última chance, Telefe y El Trece volvían a competir por la audiencia con el reality de Wanda Nara y Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini.

La ventaja quedó del lado de la propuesta de cocina, que alcanzó picos de 12 puntos y registraba 11,8 hacia las 23. Esa actualización mostraba al certamen al frente de la televisión abierta durante la franja nocturna. La cifra de 11,8 fue la referencia comunicada para ese horario, con el programa todavía al aire y la gala en desarrollo.

Un poco antes, a las 22.31, MasterChef Celebrity había llegado a 10,5 puntos, en el tramo de la degustación de los platos. Las mediciones posteriores mostraron una marca superior a esa referencia inicial. Por eso, los 10,5 informados durante la noche quedaron por debajo del pico de 12 que se conoció después.

Del otro lado, Otro Día Perdido obtuvo un promedio de 4,8 puntos y un máximo de 5,4. Al comparar los picos informados de ambos programas, la diferencia fue de 6,6 puntos a favor de Telefe. La mayor marca del ciclo de Pergolini representó menos de la mitad del máximo que alcanzó el reality.

En la cocina, la última chance tomó la forma de El Gran Premio de MasterChef. La propuesta organizó el desafío en etapas, con práctica y clasificación, y puso en juego la agilidad y la velocidad de los participantes. La presión por resolver la prueba se sumó al objetivo de evitar la siguiente gala de eliminación.

El resultado se agregó a otras mediciones favorables de MasterChef Celebrity durante esta temporada. En la emisión del domingo 25 de octubre, el programa había conseguido un promedio de 10,8 puntos y picos de 11,1. El máximo informado para este lunes superó en nueve décimas aquel pico, aunque se trata de emisiones con desafíos diferentes.

La comparación con El Trece dejó una ventaja amplia para el certamen conducido por Wanda Nara. Mientras la competencia culinaria definía el rumbo de los participantes, las cifras conocidas de la noche mostraron otra distancia: los 12 puntos de pico de Telefe frente a los 5,4 que marcaron el techo del programa de Pergolini.