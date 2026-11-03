La última chance de MasterChef Celebrity les dio libertad a los participantes para elegir qué cocinar, pero les impuso un límite con los ingredientes. Elizabeth “La Negra” Vernaci y otros nueve famosos debían presentar un plato capaz de convencer al jurado. Al terminar la noche, solo uno evitaría la próxima gala de eliminación.

La consigna tenía a los camarones como protagonistas. Cada concursante recibió una caja con productos para armar su receta y no podía pasar por el mercado a buscar nada más. Las preparaciones fueron distintas entre sí, aunque todas respondían a la misma pregunta: quién había aprovechado mejor lo que tenía disponible.

Qué platos presentaron en la última chance de MasterChef Celebrity

Mike Amigorena preparó una ensalada de camarones al vino con farofa y una vinagreta de maracuyá. Recibió elogios por la comida, pero el jurado le señaló problemas en el emplatado. Sebastián Presta, en cambio, tuvo una devolución más difícil por sus camarones a la sartén con ensalada fresca, banana frita y vinagreta de pepino.

Entre quienes recurrieron al arroz estuvo Julieta Nair Calvo, que acompañó sus brochettes de camarones fritos con ensalada y farofa. Josefina “China” Ansa presentó camarones apanados con arroz al coco, farofa de banana y una salsa de mango y maracuyá. Lizy Tagliani también eligió combinar el arroz con los camarones para resolver la prueba.

Hubo otras propuestas alejadas de esas combinaciones. Grego Rossello hizo una moqueca; Diego Ramos llevó un wrap de camarones al ajillo con salsa de palta y arroz con vegetales. Pablo Migliore armó una canasta de papa, mientras que Hernán “Mala Fama” Coronel sirvió camarones al vino con ensalada, farofa y banana frita.

Elizabeth “La Negra” Vernaci apostó por camarones apanados con banana frita, arroz con farofa y una ensalada fresca. Su plato llegó a la evaluación junto con los del resto de los participantes, que esperaban saber si tendrían que volver a cocinar para defender su lugar en el programa.

Quién subió al balcón y evitó la eliminación

Después de probar las diez preparaciones, el jurado eligió a la Negra Vernaci como la única salvada de la noche. La locutora subió al balcón y aseguró su continuidad en MasterChef Celebrity sin tener que disputar la próxima gala de eliminación.

El resultado dejó con delantal negro a Mike Amigorena, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Grego Rossello, Hernán Coronel, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y China Ansa. Incluso Amigorena, que había recibido comentarios favorables sobre su preparación, deberá volver a cocinar. Para Vernaci, en cambio, la prueba de camarones terminó con la salvación que todos buscaban.