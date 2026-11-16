MasterChef Celebrity volvió a liderar la televisión abierta durante la gala de beneficios del domingo 15 de noviembre. El programa conducido por Wanda Nara registró entre 12,2 y 12,4 puntos de rating, frente a los 2,3 a 2,6 que marcó la película emitida por El Trece. Esa noche también debutó Dominbord, el ciclo de Tomás Rebord en América, con una medición de 0,7 puntos.

Cuánto le ganó MasterChef Celebrity a El Trece

La distancia entre Telefe y su competidor más cercano rondó los diez puntos en los registros difundidos de la noche. Mientras MasterChef Celebrity se mantuvo por encima de los doce, la película de El Trece no llegó a los tres. Así, el segundo puesto quedó muy lejos del programa de cocina durante la franja informada.

La diferencia también muestra el tamaño de la ventaja: el reality reunió una audiencia más de cuatro veces superior a la registrada por El Trece en esas mediciones. La emisión del domingo sostuvo ese liderazgo mientras los participantes resolvían una prueba exigente, con dos medallas y un lugar en la gala de eliminación en juego.

Cómo le fue a Dominbord en su debut por América

El estreno de Tomás Rebord sumó una nueva propuesta a la competencia nocturna. Su programa, Dominbord, registró 0,7 puntos en el dato difundido, por debajo de las marcas informadas para MasterChef Celebrity y la película de El Trece.

Entre los otros números de la noche, El Nueve figuró con 0,6 puntos y la Televisión Pública con 0,3. América también apareció con 0,6 en un registro de la franja; el dato puntual comunicado para el debut de Dominbord fue de 0,7.

La gala de Telefe tuvo como consigna preparar un pollo deshuesado con guarnición e incorporar un ingrediente presentado por el jurado. Julia Debicki participó como invitada en reemplazo de Damián Betular y evaluó los platos junto a Germán Martitegui y Maru Botana.

En la definición, Elizabeth “La Negra” Vernaci ganó la medalla de oro y Mike Amigorena obtuvo la de plata. Luciana Geuna también quedó entre las mejores preparaciones y avanzó sin medalla, mientras que Campi recibió el delantal negro. Con esa resolución, MasterChef Celebrity cerró una gala decisiva para los participantes y volvió a quedar al frente del rating dominical.