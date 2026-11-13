La música y la televisión volverán a cruzarse en MasterChef Celebrity. En medio del desarrollo de la competencia gastronómica, el programa que conduce Wanda Nara tendrá una visita muy particular: Chapeaux, la nueva banda femenina surgida de Popstars, grabó una participación especial que próximamente llegará a la pantalla de Telefe.

La información fue publicada por la sección La Pavada de Diario Crónica, que adelantó que las cinco integrantes del grupo ya pasaron por el estudio del reality. Se trata de Juana, Kala, Maga, Adolfina y Mía, quienes compartieron una jornada con la conductora y se sumaron a la dinámica del ciclo culinario. La grabación ya se realizó y ahora resta conocer cuándo se emitirá.

La presencia de las jóvenes artistas representa una nueva apuesta del programa para incorporar figuras invitadas y generar situaciones diferentes alrededor de las estaciones de cocina. Mientras los participantes continúan intentando convencer al jurado, la llegada de Chapeaux aportará música y entretenimiento a una de las emisiones que todavía no tiene fecha confirmada.

Por su parte, MasterChef Celebrity atraviesa una etapa cada vez más exigente. Hasta el momento, seis figuras quedaron afuera de la competencia: Pachu Peña, Paula Trápani, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Diego Ramos y Julieta Nair Calvo. Esta última se despidió después de una preparación de empanadas que no logró conformar al exigente jurado. De esta manera, todavía quedan 18 participantes en carrera.

La visita también llega en un momento importante para el futuro artístico de Chapeaux. Después de darse a conocer públicamente como el nuevo grupo femenino de Popstars, las integrantes comenzaron a trabajar en la promoción de su proyecto y en la preparación de sus próximos compromisos musicales. Incluso realizaron una producción fotográfica con una renovación de imagen para presentar oficialmente esta nueva etapa.

En una charla con Nico Occhiato en Nadie Dice Nada, el ciclo de streaming de Luzu TV, las cantantes revelaron que están preparando su primer disco, que tendrá un total de 16 canciones. Por ahora, el público solamente conoce dos temas: "BYE BYE" y "Me provoca", este último con una recepción especialmente positiva entre sus seguidores.

Sorpresa en MasterChef Celebrity

Además, la banda ya tiene una fecha importante marcada en el calendario: el 21 de enero de 2027 realizará su primera presentación en el Arena de Buenos Aires. Así, su paso por el programa de Wanda Nara funcionará como parte de una intensa agenda de difusión previa al debut en vivo.

Con la grabación ya concretada, la expectativa ahora está puesta en la fecha de emisión de este encuentro. Chapeaux tendrá su primera experiencia dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity, en una aparición que combinará el fenómeno musical de Popstars con uno de los programas más vistos de Telefe.