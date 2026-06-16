El dolor por la muerte de Gaspi empezó a tomar una dimensión todavía más íntima cuando habló su papá. En medio de la conmoción por el trágico accidente en Río de Janeiro, Ricardo Héctor Prim eligió despedirlo públicamente con posteos breves, pero cargados de una tristeza profunda.

La reacción no quedó limitada al mundo de YouTube ni a los seguidores del creador de contenido. En las publicaciones de su padre comenzaron a aparecer mensajes de amigos, conocidos y personas que quizá nunca lo trataron personalmente, pero que se sintieron atravesadas por la noticia. “Todos sentimos tu dolor”, escribió uno de los usuarios.

El gesto más conmovedor de Ricardo llegó con dos imágenes de Gaspar Prim Díaz, una de su infancia y otra ya de adulto. Sin necesidad de extenderse demasiado, acompañó esas fotos con una frase que condensó la despedida más difícil: “", te quiero siempre”.

Ese mensaje fue leído como una muestra de amor familiar en medio de una pérdida imposible de dimensionar. El accidente entre dos helicópteros que ocurrió en Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales y golpeó de lleno a la comunidad digital argentina, donde Gaspi era una figura querida por miles de seguidores.

Horas después, el padre de Gaspar Prim Díaz volvió a usar sus redes para expresar el impacto de la noticia con otra publicación igual de contundente. Esta vez eligió una imagen con apenas dos palabras en mayúsculas: “INFINITA TRISTEZA”. La frase reflejó el estado de una familia que quedó atravesada por una partida repentina.

A partir de esos posteos, Facebook se convirtió en un espacio de acompañamiento para Ricardo Héctor Prim y los suyos. “Todos los abrazos y el amor de este mundo para vos y los tuyos”, “Mucha fuerza en este difícil momento”, "Qué tristeza, abrazo enorme" y “Ricardo, te mando un abrazo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

También hubo quienes eligieron palabras más breves ante la magnitud de la pérdida: “Palabras sobran… Un abrazo”. Así, la despedida del padre de Gaspar Prim Díaz terminó mostrando otra cara del impacto por la muerte de Gaspi: detrás del fenómeno de redes, quedó el dolor de una familia que recibió el cariño colectivo en uno de los momentos más duros de su vida.