El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 también tuvo una protagonista fuera de la cancha. Antonela Roccuzzo llegó al estadio para acompañar a Lionel Messi en el partido ante Argelia y su look no tardó en convertirse en tema de conversación entre los fanáticos.

La empresaria volvió a demostrar que puede adaptar la estética mundialista a su propio estilo. Sin apostar por un outfit demasiado cargado, eligió una propuesta cómoda, moderna y con guiños albicelestes que encajó perfecto con el clima de tribuna, pero sin perder el toque fashion que suele caracterizarla.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la manera en que Antonela Roccuzzo combinó prendas urbanas con elementos deportivos. El resultado fue un estilo sporty chic, una fórmula que mezcla comodidad, tendencia y elegancia casual, ideal para vivir un partido de Mundial sin caer en un look completamente futbolero.

La base del outfit estuvo en un jean wide leg azul oscuro, una silueta amplia que sigue instalada entre las tendencias fuertes de la moda. Esa elección le dio movimiento al conjunto y aportó un aire relajado, lejos de las opciones más ajustadas o clásicas que muchas veces aparecen en este tipo de eventos.

El guiño a la Selección Argentina llegó con una camiseta albiceleste de corte crop, una versión actualizada de la tradicional casaca nacional. Antonela Roccuzzo la llevó de una manera más urbana, parcialmente por dentro del pantalón, lo que ayudó a equilibrar el volumen del jean y a darle más forma al conjunto.

Para completar el look, sumó zapatillas claras con detalles en los colores argentinos, una bandolera negra cruzada y el pelo recogido en una cola de caballo alta. Esos elementos terminaron de construir una imagen práctica, fresca y pensada para moverse con comodidad dentro del estadio.

Así, Antonela Roccuzzo volvió a destacarse en una cita clave para Lionel Messi y la Selección Argentina. Mientras todas las miradas estaban puestas en el debut mundialista, su aparición confirmó que cada look suyo también juega su propio partido: simple, cómodo, con identidad argentina y perfectamente alineado con la moda actual.