La situación familiar de Benjamín Vicuña volvió a quedar atravesada por una frase que lo tomó por sorpresa frente a las cámaras. El actor fue consultado por las declaraciones que habría hecho la China Suárez ante la Justicia sobre el vínculo de sus hijos con Mauro Icardi, y su reacción dejó expuesta una incomodidad difícil de disimular.

El tema apareció en medio del conflicto judicial que involucra al futbolista y a Wanda Nara por sus dos hijas, Francesca e Isabella. En ese expediente, la China Suárez habría declarado a favor de Mauro Icardi y, según trascendió, habría mencionado que sus hijos lo tratan como una figura paterna.

Abordado por Intrusos a la salida del teatro, Benjamín Vicuña primero intentó mantenerse lejos de cualquier cruce público. Cuando le preguntaron cómo estaba después de casi dos meses sin ver a sus hijos, respondió: "Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que las vamos manejando con la familia".

La entrevista cambió de clima cuando el cronista le transmitió la frase atribuida a la China Suárez sobre el vínculo de sus hijos con Mauro Icardi. En ese momento, el actor pareció quedar descolocado y apenas atinó a contestar: "¿Eso dijo? Bueno, está bien". La respuesta fue breve, pero su gesto marcó otra cosa.

Ante la repregunta, el periodista le planteó una idea directa sobre los lugares familiares y le dijo que "tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá". Vicuña eligió no profundizar ni transformar la nota en una discusión, por lo que respondió con distancia: "son opiniones".

Aun así, el actor chileno buscó cerrar el tema sin confrontar con la madre de sus hijos ni con Mauro Icardi. "Lo importante es que mis hijos estén bien. Ya están llegando prontito, así que en eso me tiene muy feliz", sostuvo, dejando en claro que su prioridad pasa por el reencuentro y no por alimentar el conflicto.

La nota terminó con un simple "gracias", casi como una forma de cortar una conversación que se había vuelto demasiado íntima. Benjamín Vicuña evitó la pelea pública, pero el momento dejó una imagen clara: hay temas que prefiere resolver puertas adentro, aunque la exposición ajena vuelva a empujarlo hacia el centro de una discusión familiar.