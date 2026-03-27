La relación entre Duki y Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la filtración de supuestos chats que desataron un verdadero escándalo.

Todo se intensificó luego de que surgieran versiones que vinculaban a Emilia Mernes con un futbolista de la Selección Argentina, lo que también salpicó indirectamente a Tini Stoessel, en medio de rumores cruzados.

La información fue difundida por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde detalló el supuesto clima de tensión que se habría generado puertas adentro de la pareja.

“Han pasado muchas cosas en estos días que de a poco te voy a ir contando pero primero voy a arrancar con lo urgente. El tema ya para mí no es Emilia y Tini sino Emilia y Duki”, expresó Juan Etchegoyen.

El periodista aclaró además que no se trataría de una ruptura definitiva, aunque sí de un fuerte conflicto. “No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”, aseguró el conductor.

Según su relato, la reacción de Duki fue inmediata y cargada de angustia. “A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información”, sostuvo, en referencia a lo revelado por Ángel de Brito.

La versión indica que el cantante decidió enfrentar la situación de manera directa con Emilia Mernes. “Estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia, pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, agregó Juan Etchegoyen.

Por ahora, ni Duki ni Emilia Mernes hicieron declaraciones públicas sobre el tema, pero el escándalo sigue creciendo y mantiene en vilo a sus seguidores, atentos a cualquier señal que confirme o desmienta la crisis.