Después de varios días de rumores, filtraciones y versiones cruzadas que la pusieron en el centro de la polémica, Emilia Mernes decidió romper el silencio con un contundente mensaje en sus redes sociales.

La artista utilizó sus historias de Instagram para expresar su angustia y marcar un límite frente a lo que definió como una escalada de mentiras y agresiones.

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio”, escribió.

En su descargo, Emilia explicó que intentó mantenerse en silencio esperando que la situación se calmara, pero ocurrió lo contrario:

“Cada día que pasa veo un nuevo invento”, aseguró.

Además, fue clara sobre el impacto emocional que le generó la situación:

“Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales”, expresó, y pidió que cesen los ataques: “Por favor, basta”.

El mensaje de Duki que cambió el clima

En medio del revuelo, quien también habló —aunque de una manera muy distinta— fue su pareja, Duki.

El cantante compartió una historia con una foto íntima de ambos y un mensaje cargado de amor, pero también con una clara indirecta hacia las versiones que circulan.

“Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”, escribió, en una frase que rápidamente fue interpretada como una respuesta directa al escándalo.

Pero su mensaje fue más allá:

“Te amo con el alma… gracias por enseñarme lo que es un hogar”, agregó, destacando su vínculo con Emilia.

Incluso dejó una frase que muchos leyeron como una defensa total hacia la artista:

“Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos”.

Una respuesta que busca cerrar la polémica

Mientras el tema sigue generando repercusiones en redes, los posteos de ambos marcaron una postura clara:

Emilia, cansada del hostigamiento, pidió frenar las mentiras

Duki eligió respaldarla públicamente y sin vueltas

Lejos de alimentar el escándalo, la pareja optó por mostrarse unida, enviando un mensaje directo en medio del ruido mediático.

Y aunque las versiones continúan circulando, su respuesta ya tuvo un fuerte impacto: miles de reacciones, apoyo de seguidores y un cambio en el tono de la conversación.