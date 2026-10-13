Red Hot Chili Peppers encabezará el Music Gol Festival el sábado 12 de junio de 2027, en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. La primera grilla anunciada también incluye a las bandas británicas The Human League y Happy Mondays, mientras que la organización anticipó que sumará nuevos artistas.

La productora Underdog difundió el anuncio este martes 13 de octubre. La preventa de entradas comenzará el jueves 15 de octubre, mientras que la venta general se habilitará el viernes 16, a las 10, a través de la plataforma Entrada Uno.

El festival reunirá a tres referentes de distintas corrientes de la música internacional en el estadio de Rosario Central. Por el momento, no se informó la grilla completa ni se detallaron los precios de las localidades.

Cuándo y dónde será el Music Gol Festival

El evento está programado para el 12 de junio de 2027 en el Gigante de Arroyito, el estadio del Club Atlético Rosario Central, ubicado en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

La propuesta tendrá como figura central a Red Hot Chili Peppers, la banda estadounidense conocida por combinar rock alternativo y funk. El anuncio también confirmó la participación de The Human League, referente del synth-pop británico, y Happy Mondays, grupo asociado a la escena musical de Manchester.

La organización adelantó que habrá más artistas por confirmar. Sin embargo, todavía no se comunicaron los nombres que completarán la programación ni el cronograma de presentaciones.

Cómo comprar las entradas para el Music Gol Festival

La venta de localidades tendrá dos etapas. La primera estará destinada a clientes de Banco Macro y comenzará el jueves 15 de octubre. Según el anuncio inicial, esa instancia de preventa se extenderá durante 24 horas.

La venta general comenzará el viernes 16 de octubre a las 10. Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Entrada Uno.

Hasta el momento, no se informaron los precios de los tickets, la distribución de los sectores del estadio ni las condiciones completas de financiación.

Tres bandas internacionales y distintas generaciones del rock

La primera grilla anunciada reúne propuestas musicales con trayectorias y públicos diferentes. La combinación de rock alternativo, funk, synth-pop y sonidos vinculados al indie británico le da al festival una identidad que va más allá de un recital individual.

Red Hot Chili Peppers se formó en Los Ángeles en 1983 y construyó una carrera internacional con canciones como Californication, Under the Bridge, Can't Stop y Otherside. Su mezcla de guitarras, bajo funk y melodías de rock la convirtió en una de las bandas más reconocibles de su generación.

The Human League, formada en Sheffield, Inglaterra, alcanzó reconocimiento internacional con canciones como Don't You Want Me y Human. Su aporte a la popularización del synth-pop durante los años 80 amplía el perfil musical de la propuesta.

Por su parte, Happy Mondays fue uno de los grupos vinculados a la escena de Manchester que combinó rock alternativo y elementos de la música bailable a fines de los 80 y comienzos de los 90.

La presencia de los tres grupos anticipa un festival que podría atraer a distintas generaciones de seguidores. La convocatoria definitiva dependerá también de los artistas que se incorporen a la grilla y de los detalles de producción que se anuncien más adelante.