Los Red Hot Chili Peppers vuelven a la Argentina

La legendaria banda de punk y funk Red Hot Chili Peppers ha confirmado la presentación de su formación original en Argentina. El show tendrá lugar el viernes 24 de noviembre en el Estadio River Plate, y permitirá cumplir el sueño de miles de fans que esperaban esta oportunidad.

La banda ha regresado a su formación original, tras la reincorporación del reconocido guitarrista John Frusciante en 2019, luego de una ausencia de 10 años de la agrupación. En 2022, lanzaron dos nuevos álbumes con material de sus sesiones en el estudio: "Unlimited Love" y "Return of the Dream Canteen".

El concierto una vez más será en el Estadio de River Plate de la Ciudad de Buenos Aires, y será como parte de una mini-gira por América del Sur, que también incluiría al menos a Brasil y Chile, y posiblemente también a Colombia.

Esa misma gira ya está dando vueltas por el mundo, con un reciente paso por Singapur, y planes para pasar por América del Norte, el Reino Unido y Europa antes de Agosto de 2023. Entre los invitados para algunas partes de ese recorrido estarán The Strokes, Iggy Pop, The Roots, St Vincent, The Mars Volta, City and Colour y más.