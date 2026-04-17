Morena Beltrán apareció en redes con una imagen distinta y alcanzó una sola publicación para que todos hablaran de lo mismo. Acostumbrada a llevar un rubio que ya era parte de su sello, la periodista decidió pasar por la peluquería, cambiar de registro y mostrarse con un tono mucho más oscuro, cálido y pulido. El contraste fue tan fuerte que entre sus seguidores empezó a repetirse una misma sensación: parecía otra.
La transformación no pasó por un corte extremo ni por una apuesta extravagante, sino por un movimiento más sutil y a la vez muy efectivo. Morena Beltrán dejó atrás el rubio luminoso con el que se la venía viendo desde hacía tiempo y eligió un castaño profundo, con reflejos suaves y un acabado que le dio más brillo y definición al rostro. El resultado fue una versión más natural, más sofisticada y, al mismo tiempo, muy alineada con la estética que hoy pisa fuerte en el mundo beauty.
En las fotos que compartió desde el salón, se la vio sonriente, cómoda y claramente conforme con el cambio. La conductora acompañó el posteo con una frase divertida, “Baila morena de verdad”, y dejó que el nuevo color hablara por sí solo. El look se completó con un trench beige y accesorios discretos, una elección que ayudó a que toda la atención quedara puesta en el pelo y en cómo ese tono renovó por completo su imagen.
La tendencia por la que fue Morena Beltrán tiene nombre propio: brunette glossy. Se trata de una gama de castaños que busca un efecto espejo, más brillo, más profundidad y una terminación saludable. Frente a los rubios muy claros o platinados, esta opción ofrece un mantenimiento más amable con la fibra capilar y suele dar una sensación de cabello más cuidado, algo que también se notó en las imágenes que publicó.
Además del impacto visual, el tono elegido tiene otra ventaja: se adapta con facilidad a distintos estilos. Puede funcionar en un contexto relajado, con ropa casual y maquillaje mínimo, pero también en una producción más armada o una salida nocturna. En el caso de la periodista deportiva, encaja bastante con ese perfil fresco y elegante que suele mostrar tanto en televisión como en Instagram, donde cada detalle se multiplica enseguida.
La reacción no tardó. Apenas subió las fotos, empezaron a aparecer elogios de seguidores, colegas y figuras conocidas que celebraron el giro. Entre los comentarios hubo mensajes de Sofía Calzetti, Caro Calvagni, Sofi Martínez, Chechu Bonelli y Ángela Lerena, todas sorprendidas por una apuesta que cambió por completo su presencia sin necesidad de exagerar nada.
Con una sola visita a la peluquería, Morena Beltrán consiguió lo que muchos buscan cuando se animan a tocarse el pelo: verse distinta sin perder identidad. Esta vez dejó el rubio en pausa, se acercó a un color más natural y confirmó que a veces no hace falta romper con todo para provocar un efecto fuerte. Alcanzó un nuevo tono para que las redes explotaran.