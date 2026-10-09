Facundo Moyano y Candela Arizaga hicieron pública su reconciliación con una decisión particular: compartir fotos románticas y cerrar los comentarios del anuncio. Desde Madrid, la pareja volvió a mostrarse unida mientras continúa vigente en la Argentina una medida judicial que prohíbe el acercamiento y la comunicación entre ambos, un contexto que atraviesa su regreso sentimental.

La restricción forma parte de las pautas de conducta que se le impusieron al exdiputado después de su excarcelación. Facundo Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. La prohibición de acercamiento y comunicación con Candela Arizaga rige en territorio argentino y sigue vigente, mientras ambos continúan juntos en Madrid.

El viaje también tuvo repercusión televisiva por una conversación con Moria Casán. En su programa, la conductora contó que el hijo de Hugo Moyano y la modelo estaban recorriendo Madrid y haciendo compras. Además, él le mandó una fotografía de ambos en un bar para que la mostrara y le comentó: “Moria, empezamos a ver tu serie”.

Esa referencia a la ficción dio pie a las intervenciones del panel: Fernanda Callejón reaccionó con un “Esto es cine”, mientras otro integrante agregó, con ironía, “Declaraciones polémicas”. Casán aprovechó el intercambio para hablar de la recepción de su producción: “De la serie me acaban de llamar para decirme que es un suceso, con cifras que superan todo lo esperado. Es más que un éxito, es un suceso, así que asombro”.

Qué muestran las fotos de Facundo Moyano y Candela Arizaga

La producción que Facundo Moyano y Candela Arizaga compartieron en Instagram incluyó abrazos y un regalo. Una de las postales registró el momento en que él le entregaba un collar guardado en una caja de terciopelo. Otra los mostró a punto de besarse, con el mar detrás, en una escena elegida para acompañar la noticia.

Para esas imágenes, el sindicalista llevó una camisa blanca y una bermuda del mismo color. Candela Arizaga eligió un vestido celeste claro. El texto de Moyano sumó una declaración intensa al anuncio: “Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte”. La publicación apareció compartida entre las cuentas de los dos, haciendo visible la reconciliación también desde el perfil de la modelo.

Con las fotos y el contacto con Casán, la pareja expuso su presente en redes y televisión. Sin embargo, quienes quisieran responder al anuncio se encontraron con los comentarios deshabilitados: el regreso quedó a la vista de todos, pero el intercambio con los seguidores permaneció cerrado dentro de esa publicación.