La situación personal de Tini Stoessel atraviesa un momento delicado. Mientras se prepara para casarse con Rodrigo De Paul dentro de dos meses, la artista enfrenta una fuerte crisis familiar que involucra a sus padres y a su hermano. En medio de ese escenario, volvió a subirse a un escenario en Venezuela y protagonizó una escena cargada de emoción, luego de la polémica por la cancelación de su recital en Miami.

Frente a un público que la recibió con aplausos y muestras de cariño, la cantante decidió compartir algunas palabras sobre las personas que hoy ocupan un lugar fundamental en su vida. Sin poder ocultar las lágrimas, hizo referencia a quienes la acompañan y le brindan contención, en un contexto de distanciamiento con Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel.

“Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo es mi familia. Son mi familia”, expresó la intérprete durante una de las presentaciones de su gira Futtura. La frase resonó entre los presentes por el momento personal que atraviesa y por la referencia directa a su círculo más cercano, al que reconoció como una fuente de apoyo.

La emoción también estuvo vinculada con lo ocurrido en Estados Unidos, donde la artista debió suspender el recital que tenía previsto realizar el 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami. “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, les dijo a sus seguidores antes de recordar los inconvenientes que rodearon aquella presentación. “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, agregó, visiblemente conmovida.

La fecha de Miami había generado una enorme expectativa entre sus fanáticos y, según trascendió, contemplaba la participación de figuras internacionales. Entre los nombres que circularon estaban Chris Martin y Christina Aguilera, mientras que también se habló de la posible presencia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Sin embargo, el espectáculo no llegó a realizarse y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos de su gira.

Tras la cancelación, Tini Stoessel difundió un comunicado en el que explicó los problemas que, según su versión, impidieron concretar el show. “El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”, detalló al describir las fallas que afectaron la preparación del evento.

Tini Stoessel entre lágrimas

La cantante también cuestionó las condiciones en las que debía presentarse ante el público y remarcó la importancia de garantizar un espectáculo seguro. “Esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron. Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, sostuvo en su descargo.

Después de lo sucedido, la artista dejó de seguir en redes sociales a Ake Music, la productora involucrada, y a su director ejecutivo. En medio de las repercusiones, Rodrigo De Paul se mantuvo cerca de su pareja, mientras las versiones sobre el trasfondo del conflicto familiar continuaron creciendo. Por ahora, las palabras que Tini pronunció en Venezuela quedaron como una de sus declaraciones más personales, con un mensaje que puso en primer plano a quienes hoy identifica como su familia y su principal sostén.