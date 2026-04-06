A Gloria Carrá le alcanzó una sola pregunta sobre Juan Darthés para dejar en claro que no hay tema cerrado ni distancia que suavice lo que piensa de él. La actriz reaccionó con dureza cuando le mencionaron el presente del actor en Brasil y dejó una respuesta tajante, sin rodeos ni intención de matizar lo que siente.

El tema volvió a escena a partir de versiones que señalan que Juan Darthés estaría vinculado a una iglesia evangélica e incluso tendría un rol como pastor. Esa novedad generó nuevas repercusiones porque apareció mezclada con otro episodio reciente, el encuentro que mantuvo junto a su esposa con una abogada argentina cuestionada por gestos racistas en Brasil.

Fue en ese contexto donde comenzó a circular una frase atribuida al entorno del actor, que aseguraba que estaban “orando por ella”. Ese detalle sumó más ruido alrededor de una figura que sigue despertando rechazo cada vez que reaparece en el debate público, sobre todo porque cualquier novedad sobre su vida vuelve a quedar atravesada por la condena que pesa sobre él.

Consultada por esa situación, Gloria Carrá no eligió la prudencia ni una salida diplomática. “Escuché algo, pero no me sorprende y no me quiero enterar de nada de ese señor. No tuve contacto nunca más, es un horror”, dijo, dejando en claro que no hay curiosidad posible ni tiempo transcurrido que modifique su postura frente a Juan Darthés.

La actriz, que compartió elenco con él en otros años, fue incluso más contundente cuando se metió en una comparación que empezó a circular alrededor de ese episodio. Ahí fue donde decidió frenar cualquier lectura que, según su mirada, pueda correr el eje o relativizar la dimensión del caso. “Nada que ver lo que vivió él con lo que vivió la abogada de los gestos racistas, él violó”, lanzó con una dureza que volvió a poner el foco donde para ella debe estar.

Esa frase fue la que terminó de marcar el tono de su intervención. Gloria Carrá no habló de redención, de cambio de vida ni de una nueva etapa espiritual. Habló desde el rechazo, y lo hizo recordando que el nombre de Juan Darthés no puede separarse de la condena que recibió por el abuso denunciado por Thelma Fardín.

Así, mientras en Brasil siguen apareciendo versiones sobre la vida actual del actor, Gloria Carrá eligió romper cualquier intento de suavizar su imagen. No se interesó por su presente religioso ni por el rol que pueda ocupar hoy. Le bastó con escuchar su nombre para responder con una dureza que, otra vez, devolvió el caso a su costado más grave.