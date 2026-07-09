La salida de Flor Peña de Luzu podría tener un giro inesperado después del fuerte conflicto que se generó por la información falsa sobre Jorge Messi. En las últimas horas, una versión aseguró que Nicolás Occhiato habría retomado el diálogo con la actriz para evitar que el escándalo termine en un juicio millonario.

El dato sorprendió porque, hasta hace pocos días, la posibilidad de un acuerdo parecía lejana. Tras la desvinculación de Flor Peña y dos productores, el conflicto había escalado al plano legal y Fernando Burlando, abogado de la conductora, había anticipado que la demanda podía avanzar contra Occhiato y el canal de streaming.

La nueva información fue revelada por Barby Franco en Pasó en América, donde contó que el escenario habría cambiado por completo. “Hoy en día, fuentes muy cercanas a Florencia Peña, me dicen que no va a haber juicio. Hay un por qué. Finalmente, hubo diálogo entre Flor Peña y Nico Occhiato, hablaron. Se decía que iban a hablar, que él no la llamaba…”, expresó.

Ese contacto entre las partes abrió una puerta que parecía cerrada. La tensión venía de una última conversación que, según trascendió, no se había dado en buenos términos e incluso habría incluido un fuerte cruce. Sin embargo, con el paso de los días y el conflicto más frío, la actriz y el conductor habrían vuelto a acercar posiciones.

Barby Franco fue más allá y planteó que el arreglo podría no limitarse solamente a evitar la Justicia. “Se que ellos hablaron, retomaron el diálogo con las aguas más calmas. No sé si decirlo esto, es lo que pienso yo, para mí van a arreglar y mi intuición, lo que veo, es que va a volver al streaming”, aseguró, instalando la posibilidad de una reincorporación.

La lectura más dura llegó de parte de Natalie Weber, quien apuntó directamente contra la reacción de Nicolás Occhiato ante el monto que podía enfrentar. “Se cagó Nico Occhiato, vio que eran 500 mil dólares, dijo, tengo que cerrar Luzu”, lanzó, al analizar por qué el conductor habría elegido recomponer el vínculo con Flor Peña.

Por ahora, no hubo una confirmación oficial sobre el regreso de la actriz al streaming, pero el cambio de clima ya marca un giro fuerte en la historia. Después de una salida escandalosa, la posibilidad de que Flor Peña vuelva a Luzu deja expuesto el peso económico y mediático que podía tener una batalla judicial para Nicolás Occhiato.