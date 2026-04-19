Ricardo Biasotti volvió a poner sobre la mesa una historia que arrastra hace décadas y que todavía le duele cuando la cuenta. Invitado a La Noche de Mirtha, el empresario repasó cómo empezó el conflicto con Andrea del Boca por su hija y aseguró que desde el principio sintió que lo corrían del lugar de padre que él quería ocupar.

Sin rodeos, Ricardo Biasotti situó el origen del problema incluso antes del nacimiento de la nena. “Desde un comienzo, casi te diría desde antes que naciera mi hija (Anna Del Boca), empecé a sentir que las cosas no estaban bien... porque la realidad es que yo quería ser un padre presente”, dijo. Más adelante reforzó la misma idea con otra frase, ya sin el agregado del nombre: “Desde un comienzo, casi te diría desde antes que naciera mi hija, empecé a sentir que las cosas no estaban bien".

El momento más fuerte de su relato llegó cuando recordó lo que, según sostuvo, ocurrió con la inscripción de la menor. “Mi hija fue una NN durante cuatro meses porque tampoco la inscribía, no estaba inscripta, y yo acudí a la justicia y pedí por favor al juez que me ayude a reconocerla”, afirmó Biasotti, al describir una etapa en la que, de acuerdo a su versión, tuvo que recurrir a Tribunales para poder ejercer formalmente su paternidad.

Después, el empresario se metió en otro de los capítulos más sensibles del enfrentamiento con Andrea del Boca: las denuncias de violencia que lo tuvieron como señalado. Sobre ese episodio, negó de plano las acusaciones y sostuvo que todo formó parte de “toda una puesta en escena muy armada”. En esa línea, remarcó que fue sobreseído y planteó que durante años cargó con una imagen pública dañada por una historia que, según insistió, no fue cierta.

Ricardo también aprovechó su paso por el programa para ir más allá y cuestionar cómo actuó la Justicia durante ese proceso. “Que la jueza haya cajoneado absolutamente todos mis pedidos se debió a que había una mano política atrás”, lanzó, en una acusación que volvió a tensionar un caso ya marcado por años de denuncias cruzadas, medidas judiciales y un vínculo roto.

Lejos de quedarse solo en la disputa legal, el empresario volvió una y otra vez sobre el costado más personal del conflicto. “El tema era impedir mi presencia como padre, impedir el vínculo, y fue toda una lucha por nueve años hasta que dejé de verla”, dijo, al explicar que, según su mirada, hubo una intención constante de bloquear su relación con su hija. Ahí apareció el costado más áspero de su relato, porque no habló solo de expedientes sino de una ausencia que, según contó, se volvió definitiva cuando la nena tenía nueve años.

Así, Ricardo Biasotti reabrió en televisión una pelea histórica con Andrea del Boca y volvió a exponer una versión que la actriz nunca convalidó. Esta vez, más que poner el foco en las causas, eligió correrse hacia lo que siente que perdió en todo este tiempo: la chance de haber sido un padre presente desde el primer día.