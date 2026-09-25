La pelea entre María Eugenia Ritó y Majo Martino dejó de ser un cruce entre dos cuando apareció el nombre de Karina Jelinek. Durante un móvil con LAM, la exvedette compartió una versión que, según aclaró, había recibido por teléfono. La gravedad de lo que contó llevó a Ángel de Brito a intervenir en vivo.

Hasta ese momento, la discusión pública giraba alrededor de un viaje y de los mensajes que Ritó y Martino se habían cruzado por redes. Al sumar a Jelinek, la exvedette llevó el conflicto hacia un terreno mucho más delicado. El dato central de su relato no provenía de algo que ella hubiera visto, sino de una llamada que dijo haber recibido.

La tensión original venía de un viaje que Majo Martino hizo a Miami junto a Evangelina Anderson. Yanina Latorre había cuestionado en SQP los motivos de esa breve estadía y María Eugenia Ritó publicó un mensaje en redes. La panelista entendió que la publicación insinuaba algo sobre su viaje y decidió responderle directamente.

Martino le escribió: “¿Qué te pasa María Eugenia que estás agresiva? ¿Qué tenés para decir de mí? Tengo la suerte de que me lleven como influencer, ¿te da envidia o qué te pasa? Te creés que todas son de tu condición”. El intercambio siguió con descalificaciones, se difundió en las redes de LAM y dejó instalado un enfrentamiento que no terminó con aquellos mensajes.

Cuando retomó el conflicto en el programa de Ángel de Brito, Ritó contó que una persona la había llamado para hablarle de Majo Martino y Karina Jelinek. Según ese relato, ambas estarían vinculadas a presuntas fiestas en las que habrían ocurrido episodios de extorsión. La exvedette aclaró que no había presenciado esos hechos.

Ante el señalamiento, De Brito le pidió cautela. María Eugenia Ritó insistió en que solo transmitía lo que alguien le había dicho por teléfono y que no tenía conocimiento directo de las supuestas situaciones. La aclaración fue central en el móvil: el relato introducía una acusación grave, pero ella misma reconocía que no estaba en condiciones de confirmarla.

Así, Karina Jelinek quedó mencionada en una controversia que había comenzado por un viaje de Majo Martino y una respuesta a María Eugenia Ritó. La disputa pasó de los reproches entre ambas a una versión sobre presuntos hechos de extorsión. Tras la advertencia del conductor, Ritó sostuvo que no podía asegurar que esos hechos hubieran ocurrido, aunque ya los había puesto en el centro de la discusión.