El Festival de San Sebastián 2026 ya comenzó a dejar algunas de las imágenes más destacadas de su edición, que se desarrolla entre el 18 y el 26 de septiembre. Con la presencia de reconocidas figuras del cine, las primeras alfombras rojas combinaron estrenos, galas y photocalls con una marcada apuesta por la moda.

Entre las celebridades que dijeron presente durante las primeras jornadas aparecieron nombres de peso como Lali Espósito, Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Penélope Cruz, Naomi Watts, Miguel Ángel Silvestre y Orlando Bloom. Cada uno aportó su propio estilo en las distintas actividades organizadas en la ciudad del País Vasco.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición fue el color negro. La tonalidad clásica apareció en diferentes versiones y se convirtió en una constante entre los looks elegidos para las presentaciones y eventos vinculados al festival. Vestidos, conjuntos de sastrería y propuestas de noche encontraron en ese color una base para desarrollar estilos muy diferentes.

Las estrellas en San Sebastián

Las estrellas en San Sebastián

En el caso de las mujeres, las propuestas estuvieron lejos de ser uniformes. Las prendas incorporaron transparencias, bordados, flores, diferentes texturas y cortes que permitieron transformar un mismo color en looks con personalidades completamente distintas. Lali Espósito, Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Penélope Cruz y Naomi Watts fueron algunas de las figuras que concentraron la atención de las cámaras.

La moda masculina también tuvo un lugar destacado en las primeras jornadas del Festival de San Sebastián. Las apariciones de Ricardo Darín, Brad Pitt, Orlando Bloom y Miguel Ángel Silvestre mostraron distintas formas de llevar un conjunto para una ocasión vinculada al cine, desde opciones tradicionales hasta elecciones más relajadas.

Ricardo Darín volvió a apostar por una imagen asociada a la elegancia clásica, mientras que Brad Pitt se destacó con una propuesta que se alejó de la rigidez del traje tradicional. Las diferentes elecciones demostraron que la alfombra roja también funciona como espacio para explorar nuevas combinaciones y adaptar las tendencias a la identidad de cada protagonista.

Las estrellas en San Sebastián

Las estrellas en San Sebastián

Las primeras jornadas estuvieron atravesadas además por la presentación de películas como La bola negra, Mis muertos tristes, The Housewife y The Mission. Entre estrenos, encuentros con la prensa y ceremonias, las figuras fueron sumando apariciones que rápidamente se transformaron en postales de esta edición.

Con todavía varios días de actividad por delante, el Festival de San Sebastián 2026 ya dejó claro que el cine y la moda volverán a compartir protagonismo. Las primeras alfombras rojas tuvieron al negro como denominador común y reunieron a figuras argentinas e internacionales que llevaron sus propios códigos de estilo frente a las cámaras.

Las estrellas en San Sebastián

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