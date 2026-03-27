Robertito Funes Ugarte eligió exponer públicamente un malestar que venía acumulando desde hace tiempo y que ahora decidió decir sin filtros. El conductor apuntó directo contra su lugar en Telefe y dejó al descubierto un conflicto que ya no disimula.

El punto de quiebre apareció en sus redes, donde el mensaje fue tan extenso como contundente. "Un poco harto de todo y de todos. Evidentemente tendría que haber elegido otra profesión u oficio. O haberme quedado en Europa a trabajar en vez de volver en el 2008. El manoseo argento me superó", escribió Robertito Funes Ugarte, en una publicación que rápidamente generó repercusión.

Ese mismo planteo lo reforzó con otra versión más breve pero igual de directa. “Un poco harto de todo y de todos. Evidentemente tendría que haber elegido otra profesión u oficio. El manoseo argento me superó”, repitió, dejando en claro que el enojo no es nuevo ni circunstancial.

Detrás de ese mensaje hay un reclamo más profundo sobre su lugar dentro del canal. "En Telefe siente que no le dan espacio. El año pasado, cuando conducía La Noche de los ex de Gran Hermano, lo terminaron sacando de la promo. Su nombre era el único que no aparecía", se detalló en Intrusos, al explicar una de las situaciones que más lo habría afectado.

Ese tipo de decisiones, según dejó entrever, forman parte de una dinámica que se repitió en el tiempo. Promesas que no se concretaron, cambios de último momento y una sensación constante de no ser considerado para espacios relevantes.

En ese marco, Robertito Funes Ugarte también puso el foco en las formas de trabajo dentro del medio. "Los modos en el que te dicen las cosas, los manoseos constantes de poner y sacar figuras que me lo fumé mucho tiempo pero ahora estoy más grande y no me lo fumo más", expresó, marcando un límite frente a lo que venía tolerando.

El planteo no se quedó solo en su experiencia personal. También amplió la crítica hacia una lógica más general. "Veo una falta de educación constante en los medios desde jefes, no jefes, autoridades... el mal modo persiste", lanzó, en un mensaje que apunta más allá de un caso puntual.

Con este descargo, Robertito Funes Ugarte dejó en evidencia un desgaste que ya no intenta ocultar. Un vínculo tenso con el canal, reclamos acumulados y una decisión clara de decir lo que piensa, incluso si eso expone el conflicto.