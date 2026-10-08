En Tarde de Rosca, Robertito Funes Ugarte cuestionó el contrato con el que Telefe busca cambiar su modalidad laboral. El periodista reclama un reconocimiento económico por sus años como empleado.

Describió su situación: “Lo cierto es que hoy por hoy estoy en un limbo que tengo que arreglar con abogados y contadores, que es lo que menos me gusta porque la letra chica es un espanto, es un embole. Me gustaría que esto se solucione pronto. Me piden que pase a facturar sin llevarme ningún peso extra, es decir, mis ocho o nueve años quedan allí. Me parecería que lo interesante sería cerrar un número”.

Inicialmente, aceptó discutir la posibilidad: “Dije: 'Okay, facturo, pero ¿cómo arreglamos? Tenemos que llegar a un acuerdo donde yo pueda contar con ese dinero que aporté durante 8 años y así no hay drama. Vamos y arreglamos'”.

Pero encontró puntos que cuestionó: “¿Cómo me están pidiendo que pase a facturar si fui, soy, sería, ocho, casi nueve años empleado en blanco?. Nos pasa a todos, pero eso se tiene que consensuar y tiene que haber un reconocimiento económico”.

La propuesta contractual de Telefe

Sobre el aviso previo, Robertito Funes Ugarte contó: “Hace un mes me avisan que iba a pasar del estatus de empleado en blanco a facturación, o sea, que el último talento que quedaba por facturar era yo”.

El cambio, según explicó, respondía a una nueva política: “Los talentos, en teoría, tienen que facturar, pero yo, además de ser talento, era o soy empleado en blanco. Me informan que por la nueva disposición —ustedes saben que Telefe se vendió a un nuevo grupo de empresarios que en este último tiempo ha hecho muchísimos cambios, algunos están bien y otros son bastante cuestionables, pero son los nuevos dueños de la empresa—, cuando una empresa compra, compra también a la gente que trabaja dentro”.

La Nación+ lo convocó para cubrir la despedida de Messi, pero, según relató, Telefe no: “Dije: 'Okay, ¿qué está pasando?'. No te llaman, te piden que vayas a facturar… entonces pensé: 'No estarán contentos conmigo, me están queriendo mandar una señal'”.

Robertito Funes Ugarte negó haber renunciado y señaló: “La televisión está en crisis, está complicada, hay poco producto para hacer y son todos realities. Gracias a Dios tuve la posibilidad de ser el conductor de La Noche de los Ex durante cuatro años y la pasé divino. Sé que hay varios postulantes, así que muchachos, se los doy con un moño si quieren, pero primero arreglemos lo que tengo que arreglar”. Las conversaciones siguen abiertas y su continuidad permanece sin definirse.