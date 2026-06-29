La despedida de Rochi Igarzábal abrió una ventana inesperada a los últimos deseos de Ernestina Pais. En medio del dolor por su muerte, la actriz compartió un mensaje íntimo que dejó al descubierto una charla reciente y un proyecto personal que la conductora tenía muy presente.

Entre fotos, recuerdos y palabras cargadas de tristeza, su compañera de El divorcio del año reveló que habían hablado esa misma mañana. “Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y, a pesar de eso, te aferrabas a tu risa explosiva”.

Ese detalle le dio otro peso a la despedida. La charla sobre actos psicomágicos no apareció como una simple anécdota, sino como parte de un deseo más grande: dejar atrás una etapa y abrirse a una vida distinta, atravesada por proyectos, movimiento y una búsqueda de renovación personal.

Allí fue cuando Rochi Igarzábal reveló cuál era el sueño concreto que Ernestina Pais tenía pendiente. Según contó, la periodista estaba enfocada en transformar su casa y convertir ese espacio en el símbolo de un nuevo comienzo: “Estaba cambiando la casa y dándole luz para empezar de nuevo, algo que la tenía muy motivada”.

El dato conmovió porque mostró a la conductora en plena ilusión por reconstruir algo propio. No se trataba solo de arreglar un lugar, sino de darle forma a una etapa distinta, más luminosa, en la que buscaba habitar su vida desde otro lugar y sostenerse en aquello que todavía la entusiasmaba.

Sobre el final de su mensaje, la actriz también hizo una referencia muy emotiva a Jorge Guinzburg, una figura fundamental en la historia profesional y afectiva de Ernestina. “Debes estar abrazada a Jorge (Guinzburg), al que tanto nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días”, escribió, dejando ver cuánto lo recordaba su amiga.

En medio de las despedidas públicas, el posteo de Rochi quedó como uno de los más íntimos y reveladores. Su mensaje no solo mostró el dolor por la muerte de Ernestina Pais, sino también el contraste más fuerte: una mujer que hablaba de empezar de nuevo, de darle luz a su casa y de animarse a una nueva vida apenas horas antes de la tragedia.