La cena cambió de clima cuando Tamara Paganini dejó de hablar del mensaje de su familia y puso sobre la mesa una confesión inesperada. Frente a Santiago del Moro, la participante de Gran Hermano Generación Dorada se quebró en vivo y admitió que ya no estaba segura de querer seguir dentro del reality.
Todo se desató a partir de una palabra enviada por su novio: “Activá”. Aunque podía leerse como un empujón de aliento, ella lo recibió desde otro lugar y lo asoció con la exigencia de mostrarse más combativa dentro de la casa. “No sé, que me putee más con la gente, qué sé yo, la verdad. Supongo que me tendré que pelear. ¿Me pelearé?”, lanzó, visiblemente angustiada.
Santiago del Moro intentó contenerla y llevar la conversación hacia el valor simbólico de su regreso al programa. “Lo tuyo es una revancha, pero lo tuyo es una revancha en la vida, India, como yo te digo siempre. Que vos puedas cerrar este círculo es espectacular. Por lo que pasó. Pase lo que pase ya lo cerraste”, le dijo, buscando sostenerla en un momento sensible.
La respuesta de Tamara Paganini mostró que el golpe había sido más profundo de lo esperado. “Sí, pero no, no estoy bien. Ya se va a pasar”, reconoció. El conductor insistió con otra lectura del mensaje: “Activar tiene que ver con la acción, con todo. Sos una mujer de acción aparte”. Ella apenas pudo responder: “Sí, salvo que esté en el fondo del pozo. Pero trato, estoy tratando”.
El ida y vuelta dejó a Santiago del Moro tratando de evitar que la situación escalara. “Como tenemos todos momentos. Vamos, India”, expresó, pero la participante ya estaba tomada por la angustia. Entonces, sin rodeos, aclaró qué era lo que realmente le pasaba: “No, no me enojé con la palabra, me quiero ir”.
Esa frase descolocó al conductor, que intentó acompañarla sin minimizar lo que estaba sintiendo. “Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado. Nunca pasó estar acá cenando y que te quieras ir”, le respondió. Tamara, quebrada, dejó otra frase fuerte: “Evidentemente no alcanza lo que puedo”.
Antes de cerrar la cena, Del Moro buscó frenar una decisión impulsiva y resignificar el pedido que había recibido. “Activá puede ser divertirte, disfrutar. Activar es de acción. Es de accionar. De pasarla bien, de no hacerte tanto la cabeza. No de putear, no pasa por ahí, me parece”, sostuvo. Luego agregó: “Te juro, te juro en todas las temporadas que hice, toda la gente que se fue al minuto y medio quería treparse por el tapial. Y es una pena por tu historia. Pero pensalo, vamos a terminar la cena”.