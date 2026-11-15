Rocío Robles se quebró al hablar de su infancia y reveló: “No tenía ni medias”

Rocío Robles contó en PH: Podemos Hablar que se compra medias cada vez que puede y que esa costumbre viene de lo que le faltaba de chica. La modelo y bailarina se quebró al recordar cómo era crecer con sus padres y sus dos hermanos en el sur de Rosario, donde unas zapatillas mojadas podían costarle un día de escuela.

Para situar esos recuerdos, la modelo empezó por el barrio en el que vivían los cinco. Usó el casino de la ciudad como referencia para ubicar la casa familiar. “Yo soy de Rosario, de zona sur, de un barrio muy humilde, atrás del casino”, contó.

Al describir cómo se sostenía la familia, la bailarina recordó los arreglos que hacía su padre en las fábricas y por qué había tenido que dejar la escuela. “Mi papá no pudo terminar ni la secundaria, porque de muy chico, a los 14 años, ya empezó a trabajar. Arreglaba las paradas de las fábricas, que había que arreglar cosas y soldar. Él para todo se daba maña. Y mi mamá, ama de casa”, relató.

La escuela fue uno de los lugares a los que volvió Rocío Robles en su relato. Habló de lo que faltaba en su casa y de cómo eso se notaba en algo tan cotidiano como llevar una merienda. “Nosotros, tres hermanos. Y nada, obviamente, faltaban cosas. Yo nunca llevé una merienda al colegio. Nunca”, recordó.

La falta de medias fue el recuerdo que la llevó a hablar de una costumbre que mantiene de adulta. “A mí me quedó un TOC que cada vez que puedo me compro medias, porque yo no tenía medias de chiquita”, confesó.

Con las zapatillas pasaba algo que podía complicarle la asistencia a clases. Si se le mojaban, necesitaba que hubiera luz en la casa para secarlas en la estufa y poder usarlas al día siguiente. “Se me mojaban las zapatillas y tenían que faltar del colegio el otro día. Salvo que no nos hubieran cortado la luz y pudiera ponerlas a la estufa para secarse”, explicó.

Al hablar del presente, la modelo relacionó las oportunidades que tiene hoy con sus ganas de seguir formándose. “Hoy la vida me da otras oportunidades y por eso tal vez yo tengo esto de todo el tiempo querer estudiar y tener herramientas”, reflexionó.

Rocío Robles dijo que, con los años, pudo dimensionar mejor el esfuerzo que hicieron sus padres para criar a los tres hermanos. Habló con cariño de la vida que compartió con ellos y así resumió lo que guarda de esa etapa. “Sin embargo, fue una infancia muy linda, muy feliz”.