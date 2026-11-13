Un nuevo escándalo se dio en la grabación del programa PH Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff. Ocurrió después de lo sucedido hace algunas semanas con la China Ansa y Santi Maratea.

Un momento tenso que se vivió entre Rocío Robles y Daniela Celis. Fue la exparticipante de Gran Hermano quien confirmó lo sucedido y explicó qué pasó en el estudio.

"Fue una situación rara"

"Fue una situación rara pero pasó. En estos cuatro años que estoy acá en los medios y soy nueva, nunca pido nada y siempre lo doy todo. Pero fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema", comenzó Pestañela.

Nuevo escándalo en la grabación de PH Podemos Hablar con Daniela Celis: "Me descolocó y mi cara..."

Celis explicó cuál fue la situación que la sacó del clima agradable que estaba viviendo en la grabación.

"Nos tocó el famoso careo con Rocío y me hizo una pregunta del tema Thiago que no quería tocarlo por una cuestión de respeto porque es un tema muy sensible y por respeto a mis hijas también elijo no hablar", precisó.

"La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso. Fui a disfrutar del momento, muy entregada a la situación, a darlo todo, y en el careo ella me hace esta pregunta, que no sé si me incomodó, pero sí me descolocó. No sabía cómo seguir la situación, entiendo que estaban grabando... Y bueno, fue eso", continuó firme sobre lo sucedido ante la pregunta de Robles.

Las disculpas de la producción y de Andy Kusnetzoff

Daniela Celis indicó que intentó llevar adelante la situación ante esa pregunta por su ex Thiago Medina. Había pedido expresamente que no se tocara ese tema en la grabación de PH Podemos Hablar.

"Van a ver cómo respondí. Realmente a mí la cara se me transformó, respondí su pregunta general y siento que ella me vio un poco a mí y me hizo otra pregunta arriba de esa pregunta y terminé respondiendo en general", aseguró.

En ese sentido, contó que tanto la producción como el conductor se acercaron a hablarle.

"Después de eso la producción me pide disculpas y Andy también se acercó y me pidió disculpas por la situación y él me dijo que no sabía nada lo que iba a preguntar Rocío, que salió en el momento", relató.

"Acepto las disculpas y entiendo que eso puede pasar. Yo cuando le hice la pregunta a ella nadie me dijo esto sí o esto no. Elijo creer y confiar, yo estaba medio enojada en el momento", explicó Pestañela.

Y cerró lamentándose por lo ocurrido: "Es una pena porque el programa estaba lindo, emotivo y con muchas historias de vida y fue un momento que me bajón un poco la energía porque no esperaba esa situación".