La tensión entre Rodrigo Lussich y Mariano Martínez no se apagó cuando terminó el móvil de Intrusos. El cruce que nació por las críticas al debut del actor en La Jaula de la Moda siguió creciendo después, con explicaciones enfrentadas y una discusión pública sobre el límite entre una broma y una agresión.

El momento que encendió todo fue la frase que el actor lanzó al aire frente al conductor: “¿Quién sos? ¿A quién le ganaste?”. Para Mariano Martínez, esa entrada formaba parte de una cargada. Para Rodrigo Lussich, en cambio, el tono del planteo no tuvo nada de inocente y lo llevó a responder con la misma dureza.

En su descargo en redes, el periodista reconstruyó la escena desde su mirada y dejó claro que no la vivió como un intercambio humorístico. “Me vino al aire, al fleje a decirme ‘¿quién te pensás que sos vos? ¿A quién te comiste?’”, aseguró, todavía molesto por la forma en la que se dio el contacto.

La explicación de Rodrigo Lussich fue todavía más fuerte cuando contó qué ocurrió después de su respuesta. “Como yo no me comí los mocos y le contesté como corresponde, me dijo ‘yo te estoy haciendo un chiste, ¿no tenés humor?. Vos que hacés chistes de todo, no te reís con este’”, relató, marcando que la supuesta broma apareció recién cuando el clima ya estaba desbordado.

Lejos de bajar el tono, el conductor eligió palabras durísimas para definir la actitud del actor. “Si fue un chiste, no se entendió, no se enteró nadie. La verdad es que fue una psicopateada absoluta, típica de un cínico que se hizo el loco y yo le contesté mal, porque soy más loco que él. Como quien te pega y después te dice ‘te hice un mimito, ¿no te diste cuenta, tonto?’”, lanzó.

Desde el otro lado, Mariano Martínez intentó ordenar su versión en LAM y negó haber vivido el episodio con incomodidad. “¿Qué tenso? No fue así, le hice un chiste. No estuve en ningún momento incómodo, cero, estoy retranquilo”, sostuvo. Además, apuntó contra la reacción del periodista: “No está acostumbrado a que le hagan un chiste, nada más; yo lo viví así, espero que Rodri también lo haya vivido así”.

Ante la consulta por el perfil humorístico de Rodrigo Lussich, el actor insistió con la misma lectura. “Si es humorista, tendría que habérselo tomado como un chiste desde el principio”, dijo, y cerró con una frase que volvió a cargar la tensión: “Él se lo tomó así; por ahí le toqué una fibra que no le gustó. Creo que después entendió que era un chiste”. La pelea quedó abierta, con cada uno parado en una versión distinta del mismo instante televisivo.