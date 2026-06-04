La entrevista venía con un clima televisivo difícil de anticipar, pero Mariano Martínez decidió entrar al móvil con una frase que cambió todo. Frente a Rodrigo Lussich, el actor abrió el intercambio con una chicana que, según intentó aclarar después, tenía tono de broma, aunque en el estudio nadie la recibió de esa manera.

El primer golpe llegó sin demasiada introducción. Mariano Martínez miró hacia el conductor y lanzó: "¿Quién te creés que sos Lussich? ¿A quién le ganaste?". La frase hizo ruido de inmediato porque el actor venía de recibir críticas por su debut en La Jaula de la Moda, un tema que ya había generado comentarios filosos en Intrusos.

Rodrigo Lussich no eligió dejar pasar el comentario ni tomarlo como un chiste liviano. Con gesto serio y una respuesta seca, le contestó: "A vos en la conducción te gané seguro. Si estás enojado, vamos a andar mal". A partir de ahí, lo que podía haber quedado como una humorada empezó a tomar otra temperatura.

El actor intentó bajar el tono, aunque lo hizo con otra frase cargada de ironía: "¿Qué descubriste, la pólvora o la lamparita? Te estoy cargando, ¿no te bancás un chiste? ¿Qué te pasa?". Del otro lado, el conductor mantuvo la postura y respondió: "A mi nada, me lo planteás mal y vamos mal. Por lo que me dijiste, parece que no te bancás nada".

La incomodidad se hizo más visible cuando el ida y vuelta empezó a girar sobre la confianza entre ambos. "no sé qué dijiste vos pero te estoy cargando. ¿Te enojaste?", insistió Mariano Martínez, mientras Rodrigo Lussich marcó distancia con una explicación tajante: "Me hablás así y la verdad, no te conozco como para saber si estás hablando en serio o no".

Ese punto terminó de tensar la charla. "¡Ah! Ahora no me conocés. Ya está, ¿qué me querés preguntar?", devolvió el actor, dejando a la vista que el cruce ya había dejado de sonar espontáneo para convertirse en un duelo incómodo al aire. La intervención de Adrián Pallares sirvió para mover la conversación, pero no alcanzó para borrar lo que acababa de pasar.

Antes de cerrar, el protagonista volvió sobre las críticas y remató con otro mensaje directo: "Subo videos entrenando. Sé que te gustan porque me lo hiciste saber un par de veces... no tenemos confianza para un chiste pero él tiene confianza para todo. No me ofendo de nada mientras sea con respeto. Sos un caradura". Así, el móvil terminó marcado por una tensión que dejó expuesto el límite siempre frágil entre la cargada y el pase de factura.