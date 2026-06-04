El lugar de Ailén Cova dentro del entorno de la Selección Argentina volvió a quedar bajo la lupa por una comparación inevitable. Mientras Camila Mayan se mostró cerca de algunas mujeres vinculadas a los jugadores, la actual pareja de Alexis Mac Allister salió a responder si existe distancia con Antonela Roccuzzo y el resto del grupo.

La consulta apareció después de un movimiento que no pasó inadvertido: Camila Mayan estuvo junto a Valentina Cervantes en el lanzamiento de la marca deportiva de Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Esa imagen volvió a activar las especulaciones alrededor de Ailén Cova, sobre todo por su historia con Alexis Mac Allister y el lugar que ocupa hoy en ese círculo.

Ante las versiones, Ailén Cova eligió cortar el rumor con una explicación directa. “No pasó nada con las chicas”, aseguró en un mensaje que le envió a Pochi de Gossipeame, dejando en claro que no reconoce ningún episodio puntual que haya provocado una ruptura o un malestar con ellas.

El ruido, de todos modos, no nació solo por una foto. En redes, varios usuarios remarcaron que Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel, dos de las figuras más visibles entre las parejas de los futbolistas, no siguen a Ailen. En cambio, sí aparecen como seguidoras Agustina Gandolfo, Muriel López y Valentina Cervantes, aunque ese dato también se mezcló con otro detalle: ellas también siguen a Camila Mayan.

Frente a esa lectura pública, la pareja de Alexis Mac Allister marcó una diferencia entre lo que se ve en Instagram y lo que sucede fuera de cámara. “Lo que sí pasa es que yo no hago pública mi vida privada, ja, ja”, explicó, como una forma de responder por qué no suele mostrar encuentros, salidas o vínculos con otras mujeres del ambiente futbolero.

Ailén Cova también negó haber sido apartada desde su llegada a ese entorno. “Desde el día uno me súper incluyeron”, afirmó, y sumó un dato que buscó reforzar su versión: “Incluso me junté con varias fuera del ambiente del ambiente del fútbol”. Con esas frases, intentó desactivar la idea de una interna silenciosa.

La respuesta dejó instalada una aclaración concreta: para ella no hubo pelea ni desplante con Antonela Roccuzzo ni con las mujeres de la Selección. Lo que sí existe, según su mirada, es una decisión personal de no exhibir su intimidad, justo en un escenario donde cada gesto digital se interpreta como una señal.