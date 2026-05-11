Las redes sociales explotaron después de que Rodrigo de Paul compartiera una serie de fotos íntimas de su vida cotidiana y dejara ver un detalle que nadie pasó por alto. Entre imágenes familiares, momentos con amigos y escenas vinculadas al fútbol, apareció una postal de la mano de Tini Stoessel con un llamativo anillo de brillantes en el dedo anular que despertó todo tipo de versiones.

El futbolista del Inter de Miami publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram donde se lo vio junto a Lionel Messi, en entrenamientos y también disfrutando de un momento familiar con sus hijos mientras completaban el álbum del Mundial 2026. Sin embargo, el foco absoluto terminó puesto en una fotografía mucho más íntima y romántica.

En esa imagen apareció la mano izquierda de Tini Stoessel luciendo una joya de gran tamaño que rápidamente fue interpretada por los usuarios como un posible anillo de compromiso. Los comentarios no tardaron en multiplicarse y el posteo se convirtió en tendencia en cuestión de minutos por el fuerte simbolismo detrás del accesorio.

La cantante también alimentó los rumores con un mensaje que dejó debajo de la publicación de Rodrigo de Paul. “Te amo con mi vida entera”, escribió la artista, provocando aún más repercusiones entre los seguidores de la pareja, quienes desde hace meses siguen de cerca cada movimiento de ambos tras su reconciliación.

Pero eso no fue todo. Horas después, el mediocampista compartió la misma foto en sus historias de Instagram y acompañó la imagen con una declaración profundamente romántica dedicada a la intérprete de “La Triple T”. “Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme”, escribió el futbolista.

Además, Rodrigo de Paul cerró el mensaje con otra frase cargada de emoción: “Sos el mejor equipo. Te amo”, junto a un corazón rojo. Las palabras generaron todavía más impacto porque dejaron en evidencia el gran presente sentimental que atraviesan juntos y cómo decidieron mostrarlo públicamente.

La sorpresa en las fotos de Rodrigo de Paul

Desde hace semanas, la pareja viene compartiendo señales de acercamiento y complicidad en redes sociales. Luego de haber atravesado rumores de distanciamiento y reconciliación, tanto Tini Stoessel como Rodrigo de Paul parecen apostar nuevamente por una relación mucho más visible y sólida frente a sus seguidores.

Mientras tanto, los fanáticos no dejaron pasar el detalle del anillo y llenaron las publicaciones con mensajes como “Ese anillo”, “Tini’s ring”, “La T y R para siempre” y “LAM LAM LAM”. Entre emojis de bodas, corazones y flores, muchos ya aseguran que el futbolista y la cantante podrían haber dado un paso clave en su historia de amor.