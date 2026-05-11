La visita de Ricardo Arjona a la Argentina dejó una postal que revolucionó las redes sociales y tuvo como protagonista a Momi Giardina. Durante uno de sus shows en el Movistar Arena, la humorista fue elegida por el cantante para subir al escenario y vivir un instante que, según confesó después, esperaba desde hace años.

El artista se encuentra realizando su gira “Lo que el Seco no dijo”, una serie de conciertos que agotaron entradas en Buenos Aires y que volvieron a reunir a miles de fanáticos de distintas generaciones. En medio de uno de esos recitales, el cantante decidió repetir una de las tradiciones más recordadas de sus presentaciones: invitar a una mujer del público para interpretar muy de cerca su clásico “Señora de las cuatro décadas”.

La sorpresa llegó cuando la elegida resultó ser Momi Giardina, quien no ocultó su emoción al subir al escenario. Apenas se encontró cara a cara con Ricardo Arjona, la influencer quedó completamente movilizada y se dejó llevar por el clima romántico y emotivo que se generó frente a miles de personas.

Lejos de guardarse el momento para la intimidad, la conductora compartió rápidamente imágenes y videos en sus redes sociales. Allí publicó una foto abrazada al cantante y acompañó el posteo con una frase que resumió perfectamente lo que sentía: “Me acaba de cumplir mi sueño SEÑORAAAAAAAAAAA”.

La publicación explotó en pocos minutos y recibió miles de comentarios de seguidores y famosos que celebraron la escena. Entre las reacciones más comentadas apareció la de Yoyi Francella, quien le escribió con entusiasmo: “Dios, te amo”. El intercambio generó todavía más repercusión y convirtió el momento en tendencia.

Para muchos fanáticos de Ricardo Arjona, el segmento de “Señora de las cuatro décadas” ya es una marca registrada de sus recitales. La canción, lanzada hace más de tres décadas, continúa siendo uno de los puntos más esperados de cada presentación y suele provocar escenas cargadas de emoción entre el cantante y sus admiradoras.

Momi Giardina cumplió su sueño

En esta oportunidad, la presencia de Momi Giardina le dio un condimento especial al show. La influencer ya había manifestado en distintas ocasiones su admiración por el músico guatemalteco y finalmente pudo vivir desde adentro una experiencia que soñaba desde hacía mucho tiempo.

La escena no tardó en viralizarse en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios compartieron videos del instante exacto en que Ricardo Arjona la abrazó sobre el escenario. Entre gritos, aplausos y sonrisas, el recital terminó convirtiéndose en una noche inolvidable tanto para la artista argentina como para todos los presentes.