Rodrigo Vagoneta reveló de qué murió Daniel Bifulco y lo despidió con un doloroso mensaje

Las risas que compartieron durante años quedaron en el centro de la despedida de Rodrigo Vagoneta a Daniel Bifulco. Tras conocerse el fallecimiento del humorista de 56 años, su compañero de Los Jaimitos habló de lo ocurrido y dejó un testimonio atravesado por el dolor de perder a un amigo.

Al referirse a la causa de la muerte, explicó: “No estaba enfermo. Tuvo un infarto repentino”. Según su relato en PrimiciasYa, no había una enfermedad conocida que hiciera prever ese desenlace. La noticia lo encontró profundamente afectado y, al describir cómo se sentía, lo resumió en una frase: “Una angustia muy grande”.

Daniel Bifulco fue encontrado sin vida este miércoles 4 de noviembre en su departamento de Villa Urquiza. Según trascendió, su mamá fue quien lo halló. La policía científica trabajó en el lugar antes del retiro del cuerpo. Las primeras versiones ya apuntaban a un infarto, la causa que luego señaló su amigo al hablar de su muerte.

En medio de ese dolor, Rodrigo Vagoneta quiso agradecer el reconocimiento a la trayectoria de su colega: “De parte de los amigos y la familia, agradezco que cubran a uno de los cómicos más importantes que tuvo el país”. Su admiración también estaba ligada a los años compartidos: “Para mí, fue uno de los que más me hizo reír. Que Dios lo tenga en la gloria”.

Junto a Roberto Peña, los dos habían dado vida a Los Jaimitos en Videomatch, el programa de Marcelo Tinelli. Vestidos como niños y con pecas dibujadas, cantaban letras que convertían la actualidad en humor picaresco. Esa experiencia frente a las cámaras fue parte de una relación que también los unió fuera de la televisión.

En redes sociales, Rodrigo Vagoneta dejó una despedida todavía más íntima: “Lloro. Se fue quien más me hizo reír. Un artista inmenso. Mi hermano , mi amigo. El verdadero Jaimito. Te voy a amar siempre querido Dani”. El agradecimiento por el vínculo tuvo su lugar en otro mensaje: “Genio del humor... ya haremos algo arriba, como siempre. Que en paz descanses gracias por tu amistad y por el amor de toda una vida. Te voy a extrañar”.

Sus allegados aún debían resolver los detalles de la despedida de Daniel Bifulco. Para su compañero, el último adiós ya había empezado con esas palabras: el hombre que tantas veces lo hizo reír era también el amigo al que ahora le decía cuánto lo iba a extrañar.