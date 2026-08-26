La relación entre las familias Tinelli y Stoessel arrastra una vieja herida vinculada al conflicto por los derechos de Patito Feo. Aquella disputa terminó involucrando a Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, pero también afectó a sus hijos. Años después, Cande Tinelli reavivó el enfrentamiento al reaccionar ante las versiones sobre la crisis familiar y económica que atravesaría Tini Stoessel.

El origen del enojo se remonta a Ángel, la canción en la que la artista relató el sufrimiento vivido por su padre. La letra apuntó contra el conductor por su presunto rol en el juicio relacionado con la ficción juvenil y describió cómo Alejandro habría perdido sus posibilidades laborales en la Argentina antes de viajar a Paraguay para reconstruir su carrera.

Aquella canción fue celebrada por miles de fanáticos durante los shows de Tini Stoessel, pero tuvo un efecto muy diferente en la familia del presentador. Según explicó Cande, tanto ella como sus hermanos se sintieron lastimados al escuchar los ataques dirigidos hacia Marcelo y observar cómo el público repetía aquellas acusaciones desde las tribunas.

Ahora, las versiones sobre un posible distanciamiento entre Tini y Alejandro por cuestiones de dinero modificaron el escenario. También trascendió que una importante suma generada por la carrera de la cantante habría quedado bajo el control de su padre, aunque hasta el momento los protagonistas no ofrecieron públicamente detalles que permitan confirmar el alcance del conflicto.

Cande Tinelli eligió responder mediante una historia de Instagram y vinculó el presente de los Stoessel con lo que había sufrido su propia familia. “Judas dio el beso. Justicia divina”, escribió inicialmente. Después redobló su postura con otra frase cargada de ironía: “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”.

Pese a la dureza del mensaje, la influencer intentó diferenciar su enojo por aquella canción de los sentimientos que tiene hacia Tini. “La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mi y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos”, aclaró. Sin embargo, cerró su descargo con una nueva referencia al conflicto: “Me da paz que las cosas salgan a la luz”.

La reacción de Cande Tinelli volvió a exponer una enemistad que nunca había quedado completamente cerrada. Mientras crecen las incógnitas sobre la relación entre Tini Stoessel y su padre, la hija de Marcelo aprovechó el escándalo para recuperar el dolor de los suyos y presentar la situación como una devolución del destino.