Candela Arizaga habría tenido un acercamiento con Enzo Fernández durante el período en que el futbolista estuvo separado de Valentina Cervantes. El nombre de la modelo apareció entre las mujeres vinculadas con el campeón del mundo, pero el supuesto romance nunca fue reconocido públicamente por sus protagonistas.

La versión había comenzado a circular meses atrás, cuando la crisis entre el mediocampista y la madre de sus hijos generó numerosas especulaciones sobre su vida sentimental. En medio de esos rumores, la influencer rosarina quedó señalada como una de las personas con las que el jugador habría mantenido un vínculo.

Mariana Brey y Diego Brancatelli aportaron detalles en A la Barbarossa sobre el recorrido mediático de la joven: “Es conocida en el ámbito del modelaje. Nosotros la conocemos porque fue la novia de L-Gante en 2024, tuvo su momento de popularidad. Cuando ella vino a Buenos Aires de Rosario, comenzó a frecuentar mucho el hotel Faena”.

Antes de que su nombre fuera relacionado con Enzo Fernández, Candela Arizaga ya había alcanzado exposición por su relación con L-Gante y por su actividad como modelo. Sobre esa etapa, agregaron: “Ella hacía sus presencias y participaciones, luego también tuvo varias parejas de renombre, que no vale ahora la pena involucrarlos. Viajaba mucho a Dubai, que era un destino muy frecuente”.

La conexión con el integrante de la Selección Argentina fue presentada como una versión que no había podido ser comprobada. “Después hubo, no me lo puede confirmar, un acercamiento cuando Enzo Fernández estuvo separado. Estuvo relacionado. Y que de la chica de Rosario a hoy, hubo un rotundo cambio físico, rotundo. Se dedicó a pleno en su vida”, señalaron en el programa de Telefe.

El rumor volvió a tomar fuerza después de que Candela Arizaga quedara nuevamente en el centro de la atención mediática por el confuso episodio protagonizado junto con Facundo Moyano. Esa exposición hizo que comenzaran a recuperarse diferentes historias sobre su pasado sentimental y las figuras conocidas con las que fue vinculada.

Aunque las versiones apuntaron directamente a Enzo Fernández, no aparecieron imágenes, declaraciones ni confirmaciones que permitan presentar el vínculo como un hecho. Por eso, la relación permanece en el terreno de los rumores surgidos durante el distanciamiento del futbolista y Valentina Cervantes, quienes posteriormente retomaron su relación.