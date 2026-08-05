Candela Arizaga dio positivo para cocaína en el examen toxicológico que le realizaron después del confuso episodio protagonizado junto con Facundo Moyano. El resultado fue comunicado por Diego Storto, abogado de la influencer, durante una entrevista televisiva en la que aportó nuevos datos sobre el expediente.

“Consumieron cocaína. El examen toxicológico de Candela arroja cocaína”, afirmó el letrado en diálogo con LAM. Aunque utilizó el plural al comenzar su declaración, la información concreta que mencionó corresponde al análisis practicado sobre su defendida. No se difundió en ese momento un resultado toxicológico atribuido al exdiputado.

La revisión realizada por la médica legista también permitió establecer el estado físico de la joven. El informe incorporado a la causa registró una lesión en su rodilla, considerada compatible con una caída que habría sufrido mientras se encontraba en la calle. Según esa evaluación, no se constataron otros golpes en su cuerpo.

Mientras se conocían estos datos, Facundo Moyano declaró durante casi una hora ante la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Una vez terminada la audiencia, recuperó la libertad, aunque la Justicia le impuso medidas restrictivas mientras continúa la investigación sobre lo sucedido.

El dirigente permanece imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Su liberación no implica el cierre del expediente ni una resolución definitiva acerca de los hechos, ya que todavía resta analizar las pruebas reunidas y reconstruir lo ocurrido antes de la intervención policial.

A la salida de la sede judicial, el exdiputado habló brevemente con los periodistas que aguardaban una declaración. “Está todo aclarado”, manifestó sin ofrecer mayores detalles sobre su versión ni referirse específicamente al resultado toxicológico de Candela Arizaga o a las acusaciones que continúan bajo investigación.

El examen positivo, la lesión en la rodilla y la ausencia de otros golpes pasaron a formar parte de los elementos evaluados por la Justicia. Mientras Facundo Moyano permanece en libertad bajo restricciones, el caso continúa abierto y el avance judicial deberá determinar qué responsabilidad tuvo cada persona en el episodio que terminó con Candela Arizaga asistida en la vía pública.